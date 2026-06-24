Los empresarios de la selección Colombia: nueve futbolistas que brillan dentro y fuera de la cancha con restaurantes, empresas y fundaciones

De James Rodríguez a Juan Fernando Quintero, los futbolistas colombianos impulsan negocios y proyectos que van desde cafeterías y moda hasta iniciativas sociales, fortaleciendo su impacto en la economía y la comunidad - (Ulises Ruiz) AFP

El impacto de los futbolistas colombianos trasciende cada vez más el ámbito deportivo. Mientras brillan en las principales ligas del mundo, muchos miembros de la actual Selección Colombia han diversificado su fortuna y legado a través de negocios y proyectos empresariales que abarcan desde la gastronomía, la moda y la educación, hasta la representación deportiva y el desarrollo social.

Estos son nueve de los jugadores más sobresalientes de la convocatoria actual que se destacan por su faceta de empresarios y emprendedores:

Juan Fernando Quintero

Quintero es uno de los ejemplos más notables de futbolista-empresario de la selección. Ha construido un portafolio que incluye el restaurante Rúnico en Medellín, la barbería Kingtero Barbershop en Sabaneta y la marca de ropa urbana Q10. Sus colecciones, que van desde camisetas hasta accesorios, han logrado posicionarse en el competitivo mercado del streetwear colombiano.

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Juan Fernando Quintero ha consolidado su marca personal con negocios en gastronomía, barbería y moda urbana - crédito captura de pantalla Quintaero 10

David Ospina

El guardameta es referente tanto dentro como fuera de la cancha. Ospina es fundador y socio de la escuela de formación Cancerberos en Medellín, un proyecto que comparte con los también exguardametas Bréiner Castillo y Andrés Saldarriaga. Esta academia se enfoca en la formación integral de jóvenes arqueros, uniendo la experiencia profesional con una visión pedagógica.

Luis Díaz

La figura internacional, ha llevado su influencia al ámbito de la responsabilidad social con la Fundación Luis Díaz – Sembrando Esperanza, orientada a proyectos educativos y deportivos en La Guajira. Díaz también es socio de la tienda deportiva LF10 y forma parte de la agencia internacional de representación AS1, apostando por el desarrollo y gestión de nuevos talentos en el fútbol.

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Luis Díaz impulsa el desarrollo social en La Guajira y participa en negocios deportivos y de representación internacional - crédito @funluisdiaz_se_/ Instagram

Dávinson Sánchez

El defensa de la selección Colombia ha apostado por el impacto social a través de la Fundación Dávinson Sánchez, que desde 2016 impulsa el deporte y los hábitos saludables en comunidades vulnerables del Cauca. Además, ha desarrollado alianzas empresariales con agencias internacionales dedicadas a la gestión y posicionamiento de deportistas.

James Rodríguez

Rodríguez encabeza una de las mayores redes de negocios entre los seleccionados. Es propietario de la cadena de cafeterías Dos Molinos y de la marca de café premium 10 Gold Coffee. A esto suma la línea de suplementos Truly Genius, la bebida energética 10 Gold y su participación en la tienda deportiva LF10. James también es socio del restaurante Arrogante (con sedes en Bogotá, Madrid y Miami) y de la agroindustria familiar en Tolima.

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James Rodríguez diversifica sus inversiones en café, bebidas, suplementos, moda y gastronomía, consolidando un portafolio empresarial robusto - crédito (@jamesrodriguez 10 y @arrogantebogota/Instagram)

Jefferson Lerma

El mediocampista de renombre, es otro de los que ha apostado por el desarrollo regional y la moda. Participa en el proyecto Guatapé Plaza, un ambicioso complejo comercial y turístico en Antioquia, junto a otros seleccionados, y ha participado en el diseño de colecciones de ropa deportiva en alianza con marcas colombianas.

Yerry Mina

Mina destaca por sus inversiones en emprendimientos con enfoque local. Es socio del proyecto Guatapé Plaza y comparte con otros futbolistas la visión de impulsar el turismo y el desarrollo económico en Antioquia. Además, ha invertido en una agencia de representación deportiva orientada a la formación y proyección internacional de jóvenes talentos.

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Daniel Muñoz

El lateral derecho ha encontrado en la moda deportiva un canal para expresar su personalidad fuera del campo. Ha formado alianzas con marcas nacionales para lanzar colecciones exclusivas que reflejan su estilo y el de otros compañeros de selección, reforzando la relación entre fútbol, diseño y estilo de vida.

Daniel Muñoz traslada su estilo al mundo de la moda deportiva mediante colaboraciones y colecciones exclusivas - crédito @lf10.oficial/ Instagram

Juan Camilo “Cucho” Hernández

El delantero también se ha sumado al mundo empresarial, destacándose por su interés en el sector del deporte y la inversión en proyectos sociales y deportivos en su natal Pereira. Hernández ha manifestado públicamente su intención de impulsar escuelas de formación y apoyar el crecimiento del fútbol en Colombia, ampliando así su perfil más allá de su carrera internacional.

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Junto a estos nombres, otros jugadores de la actual convocatoria han mostrado interés en invertir en negocios, colaborar en iniciativas sociales o participar en alianzas publicitarias, aunque no todos cuentan con empresas o fundaciones públicas. La Selección Colombia reafirma así su liderazgo, demostrando que el talento y la visión empresarial de sus futbolistas generan impacto y oportunidades mucho más allá del estadio.