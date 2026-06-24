Colombia

Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron sus curules en el Senado y la Cámara de Representantes: harán oposición a Abelardo de la Espriella

Los excandidatos se ampararon en el estatuto de oposición, que les permite tener un lugar en el Legislativo por haber sido los aspirantes que le siguieron en votos al presidente y vicepresidente electos

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Iván Cepeda y Aida Quilvué aseguraron que su voluntad es ejercer el derecho a la oposición - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda y Aida Quilvué aseguraron que su voluntad es ejercer el derecho a la oposición - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El excandidato presidencial y senador de la República Iván Cepeda Castro informó a la Comisión Escrutadora Nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su interés en hacer parte del Congreso de la República desde el rol de opositor al Gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Su aceptación de una curul en el Senado fue dada a conocer durante el escrutinio de las elecciones presidenciales (segunda vuelta), llevado a cabo por el CNE. "Es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1909 del 2018. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática", indicó Cepeda en un documento leído durante el escrutinio.

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Al igual que Cepeda, la excandidata vicepresidencial y senadora Aida Quilcué informó sobre su decisión de aceptar la curul en la Cámara de Representantes a la que tiene derecho por haber sido la aspirante que le siguió en votos al ahora vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

“Como candidata que siguió en votos a quien resultó electo vicepresidente de la República, es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en la Cámara de Representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley 1909 de 2018″, precisó la exaspirante a la Vicepresidencia de Colombia.

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