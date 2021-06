La novela entre Juan Carlos Osorio y América de Cali que no tendría final feliz

El director técnico Juan Carlos Osorio. EFE/Luis Eduardo Noriega A/Archivo

Desde el 28 de abril, cuando Juan Cruz Real dio un paso al costado como director técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio fue el nombre que más sonó para ocupar el cargo. Incluso, dos días después, el máximo accionista del conjunto escarlata, Tulio Gómez, dio a conocer que ya había conversaciones adelantadas y estaba a la espera de que el estratega risaraldense alcanzara a dirigir al club en la Copa Conmebol Libertadores.

Hoy, 2 de junio, los ‘Diablos Rojos’ ya están eliminados del certamen continental, cuyos partidos restantes los dirigió Jersson González, y Juan Carlos Osorio nada que estampa su firma en la hoja al final del contrato. Lo que parecía ser una buena noticia para los hinchas del equipo caleños se convirtió en una novela, de esas que no tienen pinta de final feliz.

Durante más de un mes, Tulio Gómez ha hablado en los medios de comunicación de trabajar en la búsqueda de delanteros como Christian ‘Chicho’ Arango (Millonarios) y Diego Erazo (La Equidad), dos de los jugadores que son del agrado de Osorio, y manifestado que, “ya todo está acordado con para que sea técnico del América de Cali”. Pero el DT podría dar reversa a esa decisión porque al parecer el club no tendría la capacidad económica para contratar al total de cinco refuerzos solicitados.

En contexto: “Ya todo está acordado con Juan Carlos Osorio para que sea técnico del América de Cali”: Tulio Gómez

Este miércoles, el periodista Mauricio González informó conversó con Juan Carlos Osorio y confirmó que sus palabras sobre la posibilidad de dirigir al América no fueron nada alentadoras.

“Acabo de hablar con Osorio y me confirmó que está muy desgastado con la negociación con el América de Cali. Que le hicieron una última oferta ayer por intermedio de Mauricio Romero [presidente del equipo ] y que, aunque la diferencia no es grande, él ya se paró en la raya. Eso, parece, se vinagró”, compartió en Twitter el comunicador social.

Luego de su publicación, a la que reaccionaron hinchas de ‘la mecha’, en el programa radial Super Combo Deportivo de Cali sostuvo: “Evidentemente, él [Osorio] está un poco cansado de todo este asunto, es una novela muy aburridora para los hinchas, para la gente del América, para él mismo y para uno como periodista. No solo por lo que me dice, sino por el tono con que lo hizo, siento que ese asunto está un poco complicado”.

Al periodista, Osorio también le dijo que habló con Tulio Gómez el 1 de junio y, presuntamente, el directivo y el DT tuvieron un disgusto. “Osorio es un tipo de carácter fuerte y así le habló, parece que a don Tulio no le gustó, entonces la última contraoferta que le hicieron fue ayer por intermedio del presidente, Mauricio Romero. Osorio le dijo que lo llamaba en dos horas y no lo hizo, y pues todo indica que no está en la intención de llamarlo”, agregó González.

Ante una posible negativa de Juan Carlos Osorio, la dirigencia del América está buscando un plan B, y quienes estarían en él son: Luis Fernando Suárez, hoy técnico del Atlético Bucaramanga, Lucas Pusineri, quien estuvo al frente de Deportivo Cali en 2019, y Diego corredor, extécnico de Deportivo Pasto.

SEGUIR LEYENDO: