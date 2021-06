Frunas, margarina Rama y otros productos tradicionales para los colombianos que no se seguirán produciendo por los bloqueos

Colombia vive fue paro nacional. Transportadores bloqueas vías en diferentes zonas del país. Imagen de referencia.

El paro nacional completa más de un mes desde su inicio, junto a los bloqueos en las principales vías del país que han impedido el paso normal de productos de la canasta familiar y de uso cotidiano para los hogares colombianos. Desde las primeras semanas, en medio del desarrollo de las protestas, los empresarios y productores han advertido por el desabastecimiento de sus productos en los comercios y las pérdidas económicas que esta situación les genera.

A lo largo del último mes, los colombianos han conocido videos de lecheros que riegan este producto en las carreteras ante la imposibilidad de llegar a las tiendas, o la muerte de miles de aves ante la falta de alimento. Las grandes empresas, que comercializan algunos de los productos más conocidos y consumidos por los hogares colombianos han alertado por la crisis que enfrentan y algunas han decidido detener sus operaciones hasta nuevo aviso.

En la mañana de este jueves 3 de junio, Leonardo Aljure, gerente de la dulcería Aldor, alertó en Blu Radio que si los bloqueos continuaban el país podría enfrentar un desabastecimiento de Frunas, el conocido caramelo masticable. El empresario reveló a la emisora que suspendieron operaciones desde el pasado 28 de abril y que, apenas han podido operar en la semana entre el 13 y el 22 de mayo.

“El problema es gigantesco, no solo Aldor, muchas plantas están paradas en el Valle del Cauca. No hemos cancelado un solo puesto de trabajo, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, tenemos 1.300 empleos directos (...) El 90% de la planta está parada y no hemos suspendido un solo contrato de trabajo”, señaló.

Además, Aljure agregó que el inventario que existe da solo para 45 días, y desde allí podría haber desabastecimiento del reconocido caramelo.

Por otro lado, la semana pasada, Upfield, la empresa que lleva más de 40 años produciendo la reconocida margarina Rama también anunció la detención de su producción. “Tras los bloqueos y disturbios realizados a lo largo del país, la producción de alimentos y de productos de consumo se ha visto afectada de manera generalizada y considerable, lo que nos ha obligado a suspender temporalmente nuestras operaciones de producción y distribución de productos”, señaló la empresa en un comunicado.

Precisaron, además, que “la compañía tiene un firme compromiso con Colombia, razón por la cual seguiremos trabajando para generar empleo y desarrollo, y para llevar nuestros productos a cada uno de los rincones del país”.

En el Valle del Cauca, por ejemplo, Levapan es otra de las empresas que decidió detener su producción en medio de los bloqueos y manifestaciones. Esta empresa está ubicada en el municipio de Tuluá y produce panes, postres y otros productos de repostería.

A través de un comunicado, esta empresa señaló que “frente a una difícil situación social, que ha persistido con mayor intensidad en el Valle del Cauca afectando a todo el aparato productivo de Colombia. Los bloqueos de las principales vías y los enfrentamientos violentos en nuestra región nos han llevado a tomar la decisión de suspender temporalmente las operaciones de manufactura”.

Además de estas empresas también hay otras que trabajan con productos que no hacen parte de la canasta familiar, pero que también se vieron obligados a detener su producción. Es el caso de Goodyear de Colombia S.A, empresa que indicó en su comunicado que “luego de otorgar licencias remuneradas y vacaciones anticipadas, Goodyear S.A se ha visto en la dolora necesidad de suspender los contratos de trabajo de la referencia, a partir del 29 de mayo del 2021”.

También Smurfit Kappa, una firma productora de cartón y empaques a base de papel en el país ubicada en Yumbo, Valle del Cauca, reveló que su producción lleva detenida un mes debido a la situación de orden público. Esta empresa hizo un “llamado urgente a mantener un comportamiento solidario y responsable con el bien común, el cuidado del otro, el derecho al trabajo y el abastecimiento de materia prima y elementos básicos para la población colombiana”.

SEGUIR LEYENDO: