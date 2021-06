Comienzan el proceso de extinción de dominio a la avioneta del esposo de Alejandra Azcarate

Avioneta Alejandra Azcarate y su esposo

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la tarde de este jueves 3 de junio el decomiso definitivo de la avioneta de Miguel Jaramillo, esposo de la comediante Alejandra Azcarate. La aeronave se encuentra, desde la semana pasada, envuelta en un lío por narcotráfico luego de ser descubierta transportando 446 kilos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina.

La noticia la dio a conocer la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio del ente acusador, que señaló que, “el material probatorio y la evidencia física recaudadas evidencian que la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Así mismo, la Fiscalía justificó que puede decomisar la avioneta dado que esas condiciones están estipuladas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que reza que, “se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”.

Por esas razones, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, con lo que arrancaría el proceso de extinción de dominio del aparato identificado con matrícula N722KR, de serie LJ-1065 y que en el papel le pertenece a Interandes Helicópteros S.A.S, empresa de la que Jaramillo figura como representante legal.

La captura de la avioneta se presentó el pasado 23 de mayo, luego de que dos hombres la usaran para viajar desde el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, hasta la mencionada terminal insular, donde aseguraron que viajaban con una carga de tapabocas.

No obstante, las autoridades habrían podido determinar que la avioneta cargaba en realidad pasta de cocaína y 102 millones de pesos, gracias al aviso de un informante ubicado en Honduras, que entregó las “pistas sobre la narcorruta” en el Caribe colombiano, la cual estaría nuevamente habilitada pese a que la Fuerza Aérea Colombiana y la DEA mantienen constantes acciones de vigilancia.

La aeronave era pilotada en ese momento por Juan Camilo Cadena Botero y llevaba como copiloto o ayudante de carga a Harold Darío Rivera Toledo, de 31 y 53 años de edad respectivamente, quienes fueron capturados tras el hallazgo estupefaciente. El pasado 25 de mayo, un juez de control de garantías legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de ambos.

El hecho ha levantado todo tipo de reacciones, tanto en contra de la comediante, como a nivel judicial, siendo la más reciente la intervención de la Procuraduría General de la Nación que, teniendo en cuenta que la aeronave despegó desde la base antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá, abrió una indagación preliminar a dicha institución para “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Al respecto, la división antinarcóticos de la fuerza pública respondió el pasado 2 de junio asegurando que Guaymaral, “está constituido por hangares privados y de empresas de instrucción, y en el que también funciona la Compañía Antinarcóticos de Aviación de la Policía Nacional, lo que no implica que el aeropuerto en sí mimo sea una base de la institución”. Igualmente, advirtió que el complejo es administrado por la Aeronáutica Civil, entidad que no se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento.

Alejandra Azcarate, quien en principio guardó silencio sobre el asunto, señaló a los pocos días del hallazgo que el avión no fue prestado por Fernando Escobar, socio de su marido, sino que fue cedido por medio de alquiler. “Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. Escobar contaba en esa empresa con cinco pilotos autorizados por la Aerocivil. Pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni están contratados por nómina. Se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado. El señor Juan Cadena, quien comete este hecho y fue detenido, estaba dentro del grupo de esos cinco pilotos”, explicó.

