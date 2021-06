Claudia Bahamón habló de la ansiedad que ha tenido durante la pandemia

IG: @claudiabahamon

La pandemia por el Covid-19 ha provocado todo tipo de preocupaciones, intranquilidad, estrés e impactos negativos en la salud mental de personas en todo el mundo. Y, recientemente la presentadora neivana, Claudia Bahamón, habló de la ansiedad que ha tenido durante este tiempo.

En entrevista con Lo Sé Todo, comentó: “La ansiedad que genera esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, de qué viene, que cuando se termina, de si se termina o no se termina. Esa ansiedad uff, ha sido difícil, muy difícil. Soy una mujer que se afecta mucho con ese tipo de cosas y me toca como sentarme, meditar, respirar, pensar y decir ok”.

Sin embargo, aparentemente logra salir adelante con la ansiedad que siente.

¿Qué es la ansiedad?

De acuerdo con la página web de La Sociedad Española de Medicina Interna: “La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos (…) En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente (…) e incluso, a veces, se presenta en ausencia de cualquier peligro ostensible”.

La organización española explica algunos de los síntomas de la ansiedad. “El sujeto se siente paralizado con un sentimiento de indefensión y, en general, se produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de la persona, entonces se la considera como un trastorno”.

Son varias las celebridades que han confesado tener ansiedad. Entre las figuras públicas colombianas, por ejemplo, J Balvin ha hablado varias veces sobre su experiencia. Además del reguetonero, otros famosos con ansiedad son la modelo estadounidense Kendall Jenner, el actor canadiense Ryan Reynolds, la cantante estadounidense Miley Cyrus, la actriz estadounidense y ganadora del Oscar Emma Stone, entre muchos otros.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity Colombia 2021

Los fanáticos de la neivana la podrán ver nuevamente presentando el reality gastronómico, MasterChef Celebrity Colombia, que se lanzará el próximo sábado 5 de junio y se podrá seguir viendo todos los fines de semana por el Canal RCN.

En esta oportunidad algunos de los famosos participantes son: La actriz Lorna Cepeda, el español Emmanuel Esparza, la cantante de música popular Francy, los comediantes Liss Pereira y Diego Camargo, la cantante Marbelle, entre otros.

Claudia Bahamón y su vida en familia

Es de recordar que, la presentadora está unida en matrimonio al director de cine, Simón Brand. Samuel y Luca son sus hijos.

Además de presentar, Bahamón también ha protagonizado videos musicales como el de ‘Sentada aquí en mi alma’ de Chayanne.

