Uribe llamó “casos excepcionales de legítima defensa” a civiles que dispararon en protestas

El expresidente Álvaro Uribe generó nuevamente una polémica por tratar de justificar el accionar de sujetos que dispararon contra los manifestantes en Cali el pasado 28 de mayo. En una entrevista con Yamid Amat en CM&, el político señaló que esos actos son muy excepcionales y que pueden ser de legítima defensa.

El exsenador fue cuestionado por una frase que había sido publicada en El Tiempo: “Hay que revisar la dotación de armas para que realmente sean disuasivas, eso qué quiere decir expresidente”, preguntó Amat.

Uribe respondió que en el marco de estas protestas, que empezaron el pasado 28 de abril, hay más de mil policías humillados y heridos. “Este país ha tenido unas fuerzas armadas democráticas, no han estado al servicio dictaduras. Colombia es el país de Latinoamérica que en el siglo pasado tuvo menos interrupción democrática y nuestras fuerzas armadas no han gozado de impunidad, eso las honra. Eso me llevó a mí a estar en desacuerdo con que en la Habana hubieran puesto a las Fuerzas Armadas en el mismo nivel del terrorismo”, sostuvo.

Explicó que las Fuerzas Armadas deben proceder con absoluto respeto a los derechos humanos, pero que no pueden soportar una debilidad.

“Hemos visto en estos días algo que no debe suceder en Colombia, civiles disparando. Se podría decir, bueno, han sido casos excepcionales del estado derecho de legítima defensa, pero un vacío de autoridad va produciendo que esos casos excepcionales de legítima defensa se conviertan finalmente en organizaciones sociales y criminales de justicia privada”, comentó el expresidente. Posteriormente, aseguró que durante su mandato, entre 2002 y 2010, se superó el paramilitarismo.

Pero Uribe repitió esta explicación en una entrevista con W Radio y aseguró que la Policía está prácticamente desarmada y debilitada. “Con la fuerza pública debilitada hay más riesgos de justicia privada y más riesgos de que sigan abusando contra la fuerza pública”, sostuvo.

“Lo de Cali, si yo soy policía y hay una persona que saca una arma en una circunstancias de esas yo sí me debo aproximar y observar. Yo creo que a esa persona, así estuviera en un acto de legítima defensa, la Policía si lo tiene que conducir”, dijo Uribe.

Uno de esos civiles armados es Andrés Escobar, quien se ve en varios videos disparando en el barrio Ciudad Jardín de Cali. Hecho que Escobar admitió y adujo ‘legítima defensa’, además de señalar que el arma que usaba era de fogueo y no de fuego. Tras una diligencia ante las autoridades, la Fiscalía General de la Nación decidirá si hay elementos suficientes para imputarle cargos.

“Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional”, señaló Escobar.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que son cinco personas identificadas, hasta ahora, como los civiles que dispararon contra la población ese viernes. Además, se conoció que se iniciarán investigaciones contra los uniformados que no los detuvieron, como una presunta omisión a sus labores.

A través de redes sociales se identificó primero a Andrés Escobar González, quien aparece en varias fotos proveyendo un arma y disparándola indiscriminadamente. En redes se pudo lograr la identificación gracias su aspecto físico, la ropa de la empresa para la que trabajaba y un llamativo tatuaje en el brazo derecho. La misma empresa confirmó horas más tarde que se trata de él. En sus redes sociales se puede ver como comparte espacios con famosos e influenciadores colombianos y extranjeros, con los que habría trabajado como proveedor de servicios de producción audiovisual y publicidad a través de redes sociales.

