Tres hoteles colombianos en el ranking de los 500 mejores hospedajes del mundo

Four Seasons Casa Medina, Casa San Agustín y Sofitel Santa Clara son los tres mejores hoteles del país, según Travel + Leisure. Fotos: Booking.com, Casa San Agustín, Santa Clara

A pesar de la pandemia del covid-19 que en algún momento paralizó los aeropuertos del mundo, desde el último tramo de 2020 y hasta la fecha se reactiva el sector del turismo en los más importantes destinos del planeta. Colombia no se queda atrás y, con tres de sus mejores hoteles, fue recomendada como destino por la publicación Travel + Leisure en su ranking de los 500 mejores alojamientos del mundo.

Los lectores de la revista votaron y dieron su veredicto sobre los principales destinos en los siete continentes. Con rangos de precio y localización específica, entre los hoteles sudamericanos fueron resaltados dos hospedajes de Cartagena, ciudad histórica y costera, y uno en Bogotá, capital del país.

Entre hoteles de México, Centroamérica y el resto de Sudamérica, los escogidos por los lectores fueron Hotel Casa San Agustín, Sofitel Santa Clara -ambos en el centro histórico de ‘La Heróica’- y el Four Seasons Casa Medina, al norte de Bogotá.

Sofitel Legend Santa Clara - cerca de COP $1.000.000 por noche

Foto: Santa Clara

El tradicional Santa Clara, ubicado al pie de la Plaza San Diego de la Ciudad Amurallada, es un ícono de la ‘Heroica’ reconocido por locales y viajeros por su rica historia. En 1621 inició siendo un convento de monjas Claristas y, en 1995, se convirtió en un oasis de modernidad entre la coraza colonial de Cartagena. Para Travel + Leisure, el hotel es el quinto mejor de la región.

Siendo uno de los mejores hoteles de Colombia, también intenta recoger la historia del Caribe y el resto del país con piezas como el pasillo dedicado al nobel de literatura Gabriel García Márquez. Esto porque el escritor, quien ejercía la reportería, fue enviado a cubrir la excavación de una cripta encontrada en el ahora hotel en 1949. Con tours de 30 minutos, los huéspedes pueden recorrer la construcción subterránea.

“Sus murallas, que en tiempos remotos sirvieron de escudo, armonizan con balcones coloniales y edificaciones republicanas evocando el esplendor de otras épocas. En 1995, luego de un gran trabajo, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena abrió sus puertas como un hotel de lujo lleno de historia, magia e impactantes anécdotas…”, expresó Nicolas Pesty, gerente general del hotel.

Casa San Agustín - cerca de COP $1.300.000 por noche

Foto: Casa San Agustín

En una casa antigua, en medio del centro histórico y frente a la Universidad de Cartagena, se encuentra el hotel Casa San Agustín que, a pesar de sus pequeñas instalaciones, es uno de los más importantes del continente. Con techos de madera y modernidad refrescante entre las paredes de cemento de época, los huéspedes se transportan a los tiempos de la regencia colonial española que remontan al siglo XVII.

Con tan solo 20 habitaciones y 11 suites, el hotel, parte de The Leading Hotels of the World, se llevó el séptimo puesto entre los mejores de la región.

“Experimentará un ambiente lujoso y relajado en este auténtico hotel boutique, que fue reimaginado para mantener un patrimonio colonial intacto dentro de tres hermosas casas blancas que lo componen”, explica el hotel en su página web oficial.

Four Seasons Casa Medina - cerca de COP $1.500.000 por noche

Foto: Four Seasons

Como único referente de la capital, el Four Seasons Casa Medina, ubicado en la exclusiva Zona G, al pie del barrio Rosales, destacó entre los 500 mejores. En una edificación construida en 1946, diseñado por el artista y arquitecto Santiago Medina Mejía, los huéspedes se transportan a una tradicional Bogotá en medio del corazón gastronómico de la ciudad.

Con cueros, maderas, ladrillos y escaleras en espiral, el hotel combina clase con una propuesta gastronómica imponente desde su restaurante Castanyoles. Abierto al público, la carta mediterránea y el interior a cielo abierto enamora tanto a citadinos como a viajeros.

SEGUIR LEYENDO: