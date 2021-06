Senador Alexánder López Maya asegura que investigación de la Procuraduría busca evitar su participación política

Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, es investigado por la Procuraduría General de la Nación por presunta intervención en un proceso policial. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, por presunta intervención en un procedimiento policial durante la jornada del primero de mayo del paro nacional en Cali.

De acuerdo con el documento del Ministerio Público, se le ordenó a Comandancia de la Policía Metropolitana de Cali “para que ordene a quien corresponda informe lo siguiente, con relación a la detención de ciudadanos en flagrancia por actos de vandalismo el 1 de mayo de 2021, operación en la que supuestamente participó el senador de la República, Alexander López Maya”.

La institución pidió un informe detallado en el que se deben especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar de la acción policial. Incluso, de haber grabaciones o fotografías, deberán ser adjuntadas al Ministerio Público.

Además, la procuradora Margarita Cabello solicitó la identificación de los policías y civiles que participaron en la detención. Incluso, en el documento, el ente de control disciplinario pide cédulas y direcciones de los detenidos quienes, según la autoridad, fueron atrapados en flagrancia.

Adicionalmente, de acuerdo con El Tiempo, se le solicitó al brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía en Cali, reporte de posibles denuncias o querellas contra el congresista por su presencia en las manifestaciones.

Frente a su investigación, durante una sesión de plenaria mixta con presencia de la procuradora Cabello, López Maya dijo que ya había sido víctima de montajes judiciales en Colombia. Sobre esta indagación, opina que es un hecho “muy grave”.

“No me rehuso a que me investiguen, de hecho, he sobrevivido a más de diez montajes judiciales y a múltiples investigaciones disciplinarias”, dijo el senador ante el Congreso.

“¿Cual es la supuesta queja? Que yo estaba en la liberación de unos jóvenes. Sí, estaba. Porque estaban detenidos de manera ilegal. Jóvenes que habían sido reseñados y les habían robado sus celulares en una estación de Policía. Detenidos ilegalmente a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde seguían capturados en una camioneta de Policía de manera irregular”, explicó, sobre el caso en cuestión. López Maya afirma que, en el lugar, también se encontraba la Defensoría del Pueblo y las comisiones de Derechos Humanos.

Finalmente, López le dijo a Cabello que debería estar investigando el abuso de la Fuerza Pública en donde, según sus cifras, han muerto más de 62 jóvenes. “Asesinados algunos de ellos por parte de la Fuerza Pública”, dijo. Además, señaló a la procuradora de estar “persiguiendo a la oposición”.

Quien también se pronunció en contra de la determinación de Cabello fue Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde. La legisladora expresó su consternación directamente a la procuradora.

“No es normal que ayer usted con su propia firma le haya abierto una investigación al senador Alexander López, senador de la oposición, precandidato presidencial del polo democrático. No es normal que con fecha del 31 de mayo porque acabo de ver un auto de apertura directa de un proceso de investigación disciplinaria. Tampoco es normal que los compañeros de la Cámara Ángela María e Inti se les haya abierto una indagación preliminar”, aseveró la legisladora, quien perteneció al Polo Democrático en su juventud.

Junto a Inti Asprilla y Ángela María Robledo, también se le abrió indagación preliminar a María José Pizarro. De acuerdo con el Ministerio Público, citado por RCN Radio, la falta de los congresistas fue una supuesta falta al respeto “gritando, echaron y humillaron a la policía en la sesión del Congreso del día 26 de mayo de 2021″.

SEGUIR LEYENDO: