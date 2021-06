Ronald Mayorga afirmó que no se harán eventos virtuales en Cali

Tomada de Instagram @RonaldMayorga

El comunicador y periodista Ronald Mayorga asumió como nuevo secretario de Cultura de Cali y en diálogo con W Radio, explicó cuáles serían los retos y el plan de trabajo de aquí en adelante bajo su mando.

“En un momento muy complicado, muy difícil para la ciudad acepté esta tarea enorme, creo que tomé una decisión personal y es pasar un poco de quedarnos en la crítica y pasar a la acción; en este momento Cali necesita muchas manos, muchas ideas y muchas buenas voluntades”, señaló el comunicador.

Mayorga habló sobre esta nueva responsabilidad e indicó que la cultura es parte de la cotidianidad y uno de los sectores que le dan identidad a la ciudad, indispensable para la mediación de lo que está ocurriendo socialmente en Cali.

“Cali tiene un potencial enorme, son muchos años en los que Cali ha aprendido a desarrollar sus productos culturales, a sentirse orgulloso de ellos, la madurez que ha adquirido un festival como el Petronio Álvarez, referente global de inclusión y de la cultura afrocolombiana”, indicó al programa La Hora del Regreso.

Igualmente, señaló que el trabajo que realizará junto al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, se logró establecer mediante una agenda en pro de la reactivación económica, en pro de beneficiar a este sector.

“La cultura es motor de la reactivación económica obligado, el sector cultural necesita poder salir rápidamente a circular para generar recursos, fue el primero que cerró y está siendo el último en abrir, necesitamos meterle una inyección muy fuerte”.

De igual manera, al ser cuestionado por su oposición y crítica al gobierno para el cual hoy trabaja, Mayorga sostuvo que, “una de las primeras cosas que le dije al alcalde es que no tendría como justificarle a la ciudadanía gastarme un peso en un evento virtual, tenemos que proponer la posibilidad desde que la Secretaría de Salud lo permita y la Secretaría de Seguridad brinde condiciones de seguridad, alternativas presenciales para la circulación de los artistas”.

Asimismo, otro de los periodista involucrados en la entrevista en el programa radial le preguntó sobre la dificultad entre ser un crítico de la administración y por el otro lado, hacer política y prometer no convertirse en un burócrata y en alguien que va a defender o excusar las cosas impresentables que hacen los gobiernos nacionales y regionales.

“Creo que nos toca meternos en este momento en política, lo público no debería pertenecerle a nadie, no debería haber dueños, esto no es para atornillarse, esto es un asunto temporal”.

El nuevo secretario también habló sobre el trabajo que venía realizando por el bienestar de las comunidades a través de la cultura y dio a conocer qué va a pasar con esos proyectos.

“Yo creo que nos vamos a ligar, nos une el amor por el barrio, algunas cosas se pueden ligar, venía armando una estrategia muy bonita que se llama ‘lo mejor de nosotros’, es una apuesta para que las personas inunden las redes sociales con el talento de la ciudad”.

