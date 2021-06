Si no se resuelven los bloqueos, Fernando Londoño cree que Iván Duque debe renunciar

En la foto: Fernando Londoño y el expresidente Álvaro Uribe. (Colprensa - Luisa González).

Este primero de junio, el ministro de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe y uno de los uribistas “pura sangre” del país, Fernando Londoño, dedicó un fuerte editorial contra el presidente Iván Duque y contra los bloqueos que se vienen presentando desde el pasado 28 de abril en varias zonas del país por cuenta del paro nacional.

Londoño aseguró que los bloqueos son una violación a la norma y se tiene que responder con la fuerza legítima del Estado. “La respuesta que vamos a dar es que el Puerto de Buenaventura se tiene que desbloquear por las buenas o por las malas”, sostuvo el político en su programa La Hora de la Verdad.

Dijo además que el Comité del Paro tiene que entender que no se puede permitir que el país esté bloqueado. “El Estado debe disponer de la fuerza suficiente, desbloquear el Puerto de Buenaventura no es una cuestión de más o de menos, desbloquearlo para que la carga entre y salga libremente del país es una tarea fundamental del presidente de la República y esto no se hace con visitas y con saludos y con golpecitos de puño a los amigos y con sonrisa. Esto se hace con la seriedad que el país demanda”, comentó.

Para el uribista, bloquear es un delito que el Código Penal estipula. “El país se reúne con los que incitan los bloqueos y son los dueños de los bloqueos, y el presidente de la República se pone de igual a igual (...) a discutir inútilmente si van a aceptar o no van a aceptar desbloquear, pero la ley no se negocia en esa manera”, indicó Londoño.

“Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (...) no le queda más remedio que hacerle al país el favor de una renuncia”: Fernando Londoño.

El exministro aseguró además que Iván Duque tiene que tomar una decisión de hacer respetar la ley o renunciar y dice que el jefe de Estado está en ese dilema. “O hace cumplir el derecho y Buenaventura se desbloquea y se desbloquean las calles y la gente puede vivir en paz o el presidente tiene que reconocer su incompetencia y tiene que hacerse a un lado de la vida nacional”, puntualizó.

Este martes, el presidente Iván Duque mantuvo una extensa charla con jóvenes en la capital del Chocó, en una nueva jornada de diálogo, en desarrollo del Pacto de Colombia con las Juventudes. El jefe de Estado explicó las líneas de acción que está adoptando su Gobierno, dentro de los espacios de reflexión y escucha, en los que han participado más de 4.600 jóvenes, en 164 mesas en 24 departamentos del país.

“En este espacio de escucha con jóvenes en Quibdó tomamos decisiones vitales”, dijo Duque. “Primero, firmamos un pacto por la educación superior gratuita técnica y tecnológica que beneficiará a 12.500 estudiantes del departamento, de los cuales 11.000 son de la Universidad Tecnológica del Chocó”, expresó.

El presidente Duque pidió a las empresas priorizar la contratación de jóvenes entre los 18 y los 28 años y el Gobierno subsidiará el 25% del salario, es decir, el pago de la seguridad social. Ya se han contratado 24.000 personas bajo este esquema.

“Vamos a convocar al sector privado para que, a partir del primero de julio, hagamos una apuesta de decir cuántos miles de jóvenes se pueden contratar en el departamento con este beneficio del 25%. Tengamos eso en las próximas dos semanas”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: