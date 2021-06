Pumarejo asegura que la decisión de jugar el partido Colombia vs. Argentina en Barranquilla no está en sus manos

Después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) ratificara a Barranquilla (Atlántico) como la sede para el próximo partido entre la selección Colombia contra Argentina, se han escuchado muchas criticas alrededor del evento. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, se refirió a la situación este 2 de junio y aseguró que esta decisión no está en sus manos.

<b>Periodista:</b> ¿Alcalde, pero el partido va?,

<b>Pumarejo:</b> No me toca decidir a mí, sí va o no va. Eso lo decide la federación y las autoridades nacionales.

El mandatario aseguró que la federación es “la que dice todo” y todavía no tiene detalles del evento.

“Todavía estamos esperando la confirmación de la Federación y el Gobierno nacional y cuando tengamos detalles, ellos lo darán a conocer. Vuelvo a decir, estamos esperando detalles de cómo será el evento. Cuáles son los detalles. Nosotros simplemente somos los anfitriones, pero es la Federación la que nos dará los detalles”, dijo Pumarejo.

El partido en cuestión hace parte de la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022 y está programado para disputarse el martes 8 de junio a partir de las 6:00 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Las dudas acerca de si se realizará o no están relacionadas a que se pueden presentar problemas de orden público porque en Colombia no se ha levantado el paro nacional.

Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional y el Comité del Paro ya están en conversaciones existe la esperanza de que la situación se normalice y se pueda jugar el partido, sin embargo. esto no es seguro. El alcalde Pumarejo reiteró que la Fifa tendrá que decidir y que en caso de que se realice el evento deportivo en medio del paro, las manifestaciones sean pacíficas.

“Estamos esperando que la Federación nos diga qué está sucediendo y ya iremos viendo el día a día. Y esperar que cualquier manifestación que se vaya a hacer en Barranquilla, se haga en paz”, dijo Pumarejo.

A pesar de estas declaraciones, sigue el descontento en una parte de la ciudadanía que no está de acuerdo con que se realicen partidos en el país cuando el paro nacional sigue vigente. Además, hay que recordar que las últimas veces que se realizaron encuentros deportivos en la capital atlanticense mientras se realizaban manifestaciones se presentaron disturbios.

El pasado 12 de mayo, Junior y River Plate se enfrentaron en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla mientras a las afueras del escenario los manifestantes se enfrentaban con la fuerza pública.

Los lacrimógenos empleados para dispersar a los manifestantes en los alrededores del Romelio le arrancaron lágrimas en la previa al juego al entrenador de River, Marcelo Gallardo, y a los jugadores. A pesar de la intensa realidad presentada fuera del estadio, el compromiso continuó y, aunque se interrumpió varias veces, pudo finalizarse debidamente.

Sin embargo, tanto jugadores, cuerpo técnico y demás asistentes al compromiso, no fueron ajenos a la situación y mostraron su preocupación por lo sucedido, pues consideraron que un partido de fútbol no debió llevarse a cabo bajo ese tipo de circunstancias. Uno de ellos fue Gallardo, quien aseguró que jugar bajo esas garantías es un hecho de total anormalidad.

“Si bien era un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando; nosotros sabíamos que íbamos a venir a jugar, intentando que nos dieran las garantías necesarias. No es normal venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable por lo que está viviendo el pueblo colombiano. Ya no fue normal, no fue normal ni en la previa, ni durante el partido”, dijo.

Asimismo, se refirió al tenso momento que se vivió en la cancha y que provocó la suspensión del compromiso por unos instantes, pues varios jugadores, y hasta el mismo Gallardo, fueron perjudicados por los gases lacrimógenos.

“Los que estuvieron presentes tienen que decir que se jugó en situaciones incómodas, con humo, con gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, escuchando estruendos y estallidos afuera. Fue una situación anormal en todo sentido y no podemos mirar para otro lado. Dentro de esas circunstancias se jugó el partido”, añadió el entrenador.

