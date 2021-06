El actor Pedro Suárez reveló detalles de Caronte, uno de los villanos de ‘La Reina del Flow 2′

Pedro Suárez

La segunda entrega de ‘La Reina del Flow 2′ se mantiene en los más altos puestos de rating de las producciones que acompañan a los colombianos, todas las noches, en la pantalla chica, desde su estreno. Uno a uno se van revelando nuevos personajes, nuevas intrigas, y nuevos misterios al rededor de la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow. Caronte, uno de los villanos de la historia que más ha llamado la atención, es encarnado por el actor Pedro Suárez, quien habló de su personaje y su inspiración para hacerlo.

En un entrevista con Noticias Caracol, Pedro, quien es licenciado en Arte Dramático en la Universidad de Antioquia, y quien aprendió sobre actuación para cine y televisión en la Escuela de Cine de San Antonio de Cuba, reveló que su personaje, a pesar de ser presuntamente malvado, puede tener un giro interesante dentro de la historia, al parecer, Caronte, no es un villano de extremos, “Como su firma (su jefe) lo trata, yo creo que en cualquier momento ‘Caronte’ puede estallar (...) la meta de ‘Caronte’, como la de muchos de estos personajes que trabajan en este mundo, es también tener el poder”.

Manín, tío de Charly Flow, interpretados respectivamente por Lucho Velasco y Carlos Torres, es el jefe de Caronte, sin embargo, a pesar de que Caronte se comporte de manera leal con él por su superioridad jerárquica en la banda delincuencial que manejan, puede dar un vuelco a la historia del villano mayor de la historia que, entre otras cosas, carga ansias de venganza en contra de Yeimy, interpretada por Carolina Ramírez.

“He conocido en mi vida personajes similares a ‘Caronte’ que uno cree que son del todo malos, pero también tienen su humanidad, su humor, tienen esa cosa de la familia, es un poco consejero con la firma”, contó el antioqueño en su diálogo con el noticiero, luego de que se le cuestionara respecto a la inspiración para construir a este personaje. En esta misma pregunta, Suárez aseguró que el lenguaje con el que se expresa su personaje, y por el que se ha caracterizado dentro de la historia, fue resultado de traer todo aquello que escuchó de su lugar de crianza, “el lenguaje lo traigo mucho de mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Girardota, Antioquia”.

Además de los retos actorales que trae consigo interpretar a un nuevo personaje, Pedro explicó que uno de sus mayores desafíos fue el manejo de armas pues, aunque ya había hecho uso de ellas en otros papeles que tuvo que hacer a lo largo de su recorrido profesional, confesó tenerle miedo a estos artefactos, “del manejo de armas muy poco, siempre he sido muy temeroso de las armas. Pero en otras producciones que he trabajado una vez hice un personaje, que no era malo, pero si andaba armado”.

Pedro ha hecho parte de otras importantes producciones como El robo del Siglo, serie colombiana que se encuentra en Netflix, y que se basó en la historia real de gran asalto al Banco de la República en Valledupar, ocurrido en 1994; allí interpretó a Goliath. Así mismo participó en ‘Perdida, la serie’; ‘El Chapo’; ‘Lala’s Spa’; ‘El Baron’; y Paraíso Travel.

En su cuenta de Instagram, Pedro, le dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible su participación en ‘la Reina del Flow 2′, “Gracias a Caracol Televisión y La Reinad del Flow, a todo el combo que colaboró con la construcción de Caronte, un personaje que me gocé y amo con el corazón y el alma, y que junto a mis compañeros de escena fue creciendo poco a poco. No se pierdan esta gran producción. Hay historia y Caronte pa’ rato”.





