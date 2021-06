Denuncian que autoridades inmovilizaron irregularmente volquetas y camiones para señalarlas de ser usadas en los bloqueos

Algunos de los dueños de los vehículos aseguran que cuando se los inmovilizaron, les indicaron que eran por razones diferentes a estar en los bloqueos de vías. Foto: Archivo Infobae

El martes, frente a las instalaciones de la sede Automotores de la Dijín (Dirección Nacional de Investigación Criminal) de la Policía, decenas de dueños de volquetas y camiones inmovilizados se veían a la espera de una respuesta por parte de las autoridades, ya que aseguraron que sus vehículos fueron retenidos por razones diferentes a ser usados en los bloqueos durante las protestas del paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque.

En el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá City T.V., entrevistaron a varias de estas personas que aseguraron que las autoridades les indicaron que se llevaban sus vehículos por multas de tránsito y otras razones que no tenían que ver con los bloqueos.

“El agente de tránsito simplemente me dijo: ‘El carro tiene un requerimiento por papeles’ y le dije que en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) aparece perfecto. Me contestó: ‘No, es que tiene que acompañarnos’. Entonces ahí llegaron los agentes de la Dijín y me trajeron acá”, sostuvo Andrés Ávila, uno de los conductores afectados.

Pero no fue el único de los afectados que señaló que bajo supuestos engaños de los uniformados les inmovilizaron las volquetas y camiones.

“Los vehículos fueron detenidos en vía, cuando se dirigían a sus sitios de trabajo y fueron traídos con engaños por parte de las autoridades de tránsito y por parte de esos funcionarios de la Dijín a la sala de automotores”, afirmó Alex Rubio, otro de los conductores afectados.

En Citynoticias recordaron que la Fiscalía General de la Nación lleva 18 procesos de extinción de dominio a los vehículos que se usaron en los bloqueos en el país.

“Los referidos bloqueos se habían presentado en importantes ejes viales del país donde además se presentaron amenazas a ciudadanos para impedir su libre tránsito por esos lugares y se produjo el lanzamiento de elementos contundentes, incineración de llantas en la malla vial”, explicó Luz Ángela Bahamón, delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía.

Precisamente el pasado 26 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que adelantaría el proceso de extinción de dominio contra esos 18 vehículos que se utilizaron, al parecer, para bloquear vías durante el paro nacional, lo que según él afectó los derechos fundamentales de los demás ciudadanos.

Los conductores solicitan que se les entreguen sus vehículos porque en algunos casos estaban protestando pacíficamente y con esta acción, según ellos, irregular se sienten intimidados para volver a ejercer ese derecho.

“La verdad nos da susto sacar los carros, entonces ya no podemos hacer una marcha pacífica, protestas, nada porque nos asustan, nos amedrentan”, criticó Camilo Casas, otro de los afectados.

Agregaron que por la inmovilización de sus automotores se está afectado también su derecho al trabajo.

“Lamentablemente mi vehículo es uno de los que están encerrados en las bodegas. Nos han dejado sin nada, sin para comer, sin trabajo. ¿con qué llegamos a las casas?”, agregó Andrés Ávila.

Mientras que otros de los afectados indicó que por la inmovilización de los vehículos se está poniendo en riesgo el sustento de sus familias.

“Nosotros trabajamos es al diario y no hemos podido hacer nada, imagínense cómo están nuestras familias”, concluyó Camilo Casas, otro conductor.

En Citynoticias informaron que el apoderado de los dueños de esos vehículos inmovilizados se reunió con la fiscal encargada, quien le notificó del proceso y ahora espera que la funcionaria les presente el material probatorio sobre el supuesto uso de los vehículos para los bloqueos y las alteraciones del orden público durante las protestas del paro nacional, que ya completó un mes y una semana.

