Con diálogo, secretaría de Gobierno de Bogotá impidió agresiones a policías en portal Américas

Se desactivó connato de vandalismo en Portal Américas

Como parte de los esfuerzos tendientes a desactivar el vandalismo contra la infraestructura y la perturbación de la tranquilidad de los vecinos del área alrededor del portal Américas, la secretaría de Gobierno de Bogotá dispuso gestores de diálogos en este punto de la ciudad, así como en 8 zonas de la ciudad en la que se presentan manifestaciones durante la madrugada del 2 de junio.

Debido a la intervención de estos gestores, sumada a la colaboración de miembros de la denominada “primera línea” así como de vecinos del Portal Américas, se desactivó un incidente entre unos vándalos que atacaron con piedras a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este logro fue comunicado por la secretaría de Gobierno en su cuenta de Twitter en la medianoche del 2 de junio, día en el que serán convocadas movilizaciones en Colombia en el marco del Paro Nacional, que alcanzó 36 días de vigencia.

SecGobierno de Bogotá impidió desmanes contra la fuerza pública en Kennedy

Balance de un desescalamiento preventivo

A diferencia de las jornadas anteriores, en las últimas 24 horas no se han presentado asonadas en el portal Américas.

Reportó la misma secretaría que el pasado 31 de mayo hubo un ejercicio de convivencia que consistió en un diálogo alrededor de una popular “olla comunitaria” en donde gestores de la entidad escucharon a los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la localidad.

Aunque se han presentado actos de vandalismo, como destrucción del alumbrado en dicho portal y persisten actos contra el sistema de transporte público, como las afectaciones a 3 buses del SITP en Chicalá, el tono ha sido festivo, con presencia de grupos musicales, declamación de poesía y extensas jornadas de diálogo .

Fotografía del 28 de mayo en el portal de las Américas en Bogotá. (Colprensa - Camila Díaz)

Este cambio en las formas de la protesta coincidió con la orden presidencial emitida el pasado 28 de mayo destinada a desplegar efectivos militares en 8 puntos calientes de Colombia , que fue objetada por la primera autoridad de la capital, la alcaldesa Claudia López, así como por mandatarios de otros departamentos, quienes apostaron por el diálogo para iniciar un desescalamiento en las protestas.

El portal Américas ha sido el epicentro de manifestaciones, turbas y asonadas, durante el Paro Nacional. Incluso el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, fue víctima de choques entre manifestantes y Policía Metropolitana, al ser lesionado en el rostro por un objeto contundente.

El funcionario, quien recientemente se recuperó de coronavirus, hizo presencia durante varios días para liderar la instalación de un Puesto Unificado de Mando Abierto, que pretendía gestionar mediante el diálogo las distintas tensiones de esta localidad, ubicada al suroccidente de Bogotá.

EL secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue impactado por una roca en el rostro

Gómez asumió la situación con gallardía y cierto nivel de deportividad, marca de su trayectoria en el sector público, cuando en el gobierno del ahora expresidente Juan Manuel Santos, se le reconoció como “el de los converse” cuando trabajó en el ministerio del Interior.

“En este lugar hemos tenido en las últimas noches decenas de ciudadanos golpeados, lesionados. También policías, hoy me tocó a mí con una piedra en la cara. No podemos seguir golpeándonos, es imposible construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos, por desescalar la tensión, por volver a convivir no solo aquí en el Portal de las Américas, sino en todo Bogotá”, narró el funcionario desde su canal oficial de Twitter.

