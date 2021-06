Traición en el ‘Desafío The Box’: Cami pidió que sentenciaran a una de sus compañeras que está lesionada

Foto: captura video Caracol Televisión

Con el paso de los días en la competencia del ‘Desafío The Box’ las pruebas y la convivencia entre los jugadores se hacen más complicadas. Andrea Serna, presentadora del programa, ha anunciado que tras la finalización de este ciclo con la eliminación de una competidora el concurso cambiará completamente.

Las teorías están sobre la mesa, pero la más confiable es que tras la próxima eliminación, al quedar en juego ocho hombres y ocho mujeres, se hará una nueva competencia de capitanes en la que desaparecerá un equipo. De esta forma se formarán nuevamente dos equipos en igualdad de condiciones para entrar en la fase final del juego.

Ante estas teorías y emociones, los hombres que están en juego ya tienen asegurado su cupo para la fase final; sin embargo, aún hay nueve mujeres en competencia y todas están luchando por su puesto para ser una de las ocho finalistas. Este desespero por entrar a la fase final ha hecho que las estrategias salgan a flote, pero algunas de ellas son criticadas por jugadores y televidentes.

En el episodio de este lunes 31 de mayo, los equipos se enfrentaron en una especie de partido de fútbol en el ‘Box Rojo’, donde finalmente terminó victorioso el equipo Alpha y donde el equipo Beta, a pesar de tener el segundo lugar, tuvo un fuerte enfrentamiento. Sin embargo, esto último no fue lo que más indignó a los seguidores del concurso.

Al terminar la competencia, las cámaras captaron un intercambio de miradas entre Cami, capitana del equipo Beta, y Paola, su homóloga del equipo Alpha. En esa especie de conversación entre las dos jugadoras se puede entender que Camila le pidió a la otra jugadora que sentenciaran a Sofía, una integrante de su propio equipo.

Quienes comentaron esta situación fueron los integrantes del equipo Omega. “Yo vi cuando Camila habló con Paola y prácticamente le dijo que sentenciaran a Sofía ... No aguanta, porque se acaba de lesionar”, dijo Pipe. Sus compañeros se sorprendieron ante lo comentado por el capitán del equipo y coincidieron en que era un acto desleal aprovecharse del mal estado de salud de alguien para asegurar su cupo.

Sofía estuvo en la competencia del partido de fútbol; sin embargo, en un momento se lastimó la rodilla, razón por la que tuvo que salir de la prueba y recibir atención médica. Como el equipo Alpha ganó la decisión de sentenciar a una jugadora, parece que Camila les pidió que sentenciaran a esta jugadora que, aparentemente, no estaría en condiciones de defender su puesto en la final.

El equipo Alpha accedió a la propuesta de Camila y le enviaron el chaleco a Sofía, lo que indignó a sus compañeros. “Ven que está lesionada y la quieren lanzar al ruedo”, mencionó Juan Manuel y Camila mencionó que “en el juego todo pueda pasar y cada equipo tiene su estrategia”.

Cami le dijo a Sofía que, seguramente, para el día de la competencia ella ya iba a estar recuperada y que se iba a salvar, acto seguido le dio un abrazo y un beso el cual en redes sociales desató comentarios como “el beso de Judas”.

Esta situación hizo reflexionar a Madrid, jugadora del equipo Omega que deberá enfrentarse a Sofía en el próximo ‘Duelo a Muerte’, “ella tiene una desventaja y eso es muy bueno para mí, para ganarle en la competencia. Pero no es justo”, señaló.

Luego en un momento a solas señaló que la competencia limpia se está perdiendo cada vez más “empiezan a no ser personas, sino a ser otra cosa por un juego y me asusta. Después escuchar lo se Sofía y Camila me parece súper bajo, jugar con la salud de alguien por el puesto de uno”.

Con Madrid coincidieron varios de los televidentes que manifestaron su indignación en redes sociales:

