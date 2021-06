Dos muertos y dos heridos dejó una balacera en un punto de bloqueo en Cali

Imagen de referencia. Jornadas de manifestaciones en Cali, Colombia. Foto: Colprensa.

En la madrugada de este lunes 31 de mayo las autoridades informaron sobre el robo a una ambulancia en el sector de Puerto Rellena, al suroriente de Cali, donde más tarde ocurrió una balacera en el punto de concentraciones conocido como ‘Puerto Resistencia’. En ese último hecho dos personas fallecieron y dos más resultaron heridas en lo que fue un enfrentamiento entre las bandas delincuenciales ‘La Tribu’ y ‘El 1A’.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, aseguró que “siendo la 1:25 de la mañana, se conoció a través del puesto de mando unificado el reporte del hurto de un vehículo tipo ambulancia perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios”. Posteriormente, gracias a la ayuda de un GPS, el automotor sería ubicado a la altura de la calle 16 con carrera 80 sin rastro de los ladrones, quienes la pincharon y le retiraron el monitor de signos vitales.

Luego, hacia las dos de la mañana, el general León manifestó que se conoció sobre el abandono de dos personas en un centro hospitalario de la ciudad junto con dos fallecidos que se habrían visto involucrados en un cruce de disparos entre grupos delictivos: “Delegados de la Personería Municipal también informan que en el sector de Puerto Rellena se encuentran dos cuerpos sin vida que serán entregados únicamente a la Cruz Roja. De acuerdo con las labores de investigación, estos hechos estarían relacionados y habrían obedecido posiblemente a un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales en esta parte de Cali”, manifestó.

Cuando la Policía iba a atender la emergencia, al parecer, no se le permitió el ingreso a ese sector en medio de los bloqueos del Paro Nacional: “Pandillas de la Calle Luna, 1A y La Tribu, entran en una confrontación armada. Allí la Policía Nacional no puede acceder por el tema de bloqueo que hay y posteriormente nos informan en la Clínica Valle del Lili, que llegan dos heridos de este sector. En la mañana del lunes, se conoce del hallazgo de dos cadáveres y en ese sitio dice que no se permite el acceso de Policía ni Fiscalía”.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León. Foto: cortesía.

John Fitzgerald Rodas, jefe de Emergencias de Bomberos Cali, relató lo sucedido, y dice que las unidades de la estación Villa del Sur fueron amenazadas por un grupo de personas con arma de fuego antes de robarse la ambulancia: “Hacia la 1:30 a.m. sujetos desconocidos ingresaron a la estación de bomberos del barrio Villa del Sur y bajo intimidaciones con armas de fuego a nuestro personal hurtaron la ambulancia que se encontraba en la estación y tomaron rumbo hacia el sur de la ciudad”.

Durante la violenta noche, usuarios que se encontraban en el sitio publicaron videos en los que, si bien las imágenes no muestran con claridad cómo se desarrollan los enfrentamientos, sí se alcanzan a escuchar una serie de disparos y la voz de un hombre quien dice “ábrame, mi rey, que me van a matar”. En otras grabaciones algunos jóvenes manifestaron que estaban siendo atacados con armas de fuego desde un vehículo.

Enfrentamientos en el punto de concentración ‘Puerto Resistencia’. Cali, 31 de mayo de 2021. Video: cortesía.

Por último el general León detalló que detrás de estos actos violentos estarían alias ‘Dieguito’ y alias ‘El Viejo’, quienes ya hace un tiempo se han disputado el control sobre dicho territorio para poder ejecutar sus actividades delictivas. “[Ellos] están en una confrontación armada en la zona por el control de actividades delincuenciales como el cobro de extorsiones, el tráfico, consumo y porte de estupefacientes y la comercialización de armas de fuego”, concluyó.

