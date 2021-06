Dimayor confirmó la nueva fecha para el partido entre Cali y Tolima

Luis Fernando Miranda del Tolima disputa el balón con Guillermo de Amores arquero del Cali durante partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali por los cuartos de final ida de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021. Foto: VizzorImage / Joan Stiven Orjuela.

Este martes 1 de junio, antes del mediodía, Dimayor se volvió a pronunciar sobre el encuentro pendiente entre Deportes Tolima y Deportivo Cali correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay. Luego de cuatro intentos fallidos por programar el partido ante la crisis sanitaria y de orden público en el país, la entidad confirmó una nueva fecha esperando que este por fin se pueda desarrollar.

El duelo, que busca un clasificado para las semifinales del campeonato, se llevará a cabo el próximo viernes 4 de junio en el estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar a partir de las 4:00 de la tarde. En ese mismo escenario deportivo es donde hace las veces de local el Valledupar F.C, de la categoría de ascenso.

Recordemos que el encuentro de ida se disputó hace más de un mes, el pasado 25 de abril. En aquella oportunidad Tolima se impuso con un claro 3-0 ante el Cali en el Manuel Murillo Toro con anotaciones de Andrey Estupiñán (39″), Omar Albornoz (84″) y Jaminton Campaz (87″), quien, con 21 años, ha sido pretendido por Boca Juniors en los últimos días. “Desde Deportes Tolima me confirman que la idea es retenerlo y que su valor de salida es alto debido a que han rechazado ofertas de u$s 7.000.000″, indicó en su cuenta de Twitter el periodista de TyC Sports, César Luis Merlo.

Jaminton Leandro Campaz del Tolima. EFE/ Mauricio Dueñas/Archivo

CRONOLOGÍA DE UN PARTIDO SIN CABIDA:

Desde entonces, han sido ya cuatro las veces que se ha intentado jugar sin éxito, pues las administraciones locales se niegan a prestar los estadios en medio de la alerta roja por COVID-19 o durante los disturbios ocasionados en el marco del Paro Nacional. A continuación repasamos las intenciones fallidas:

1. El enfrentamiento restante estaba presupuestado para celebrarse el pasado 1 de mayo en el estadio de Palmaseca, Valle del Cauca. Sin embargo, el departamento ha sido uno de los puntos más golpeados por la situación de orden público y, por ende, se debió aplazar por primera vez.

2. Una semana después, para el 8 de mayo, el encuentro se volvió a programar en el mismo escenario, pero, nuevamente, la Dimayor se vio en la obligación de postergar el compromiso. Habiéndose completado una semana de Paro, tanto Cali como Palmira sufrían las consecuencias de los bloqueos y demás actos violentos.

3. Tercer ‘round’. Dimayor siguió con la idea de desarrollar el partido en el estadio del Deportivo Cali y optó por dejarlo para el 14 de mayo. No obstante, la respuesta volvió a ser negativa, y con un llamado de atención por parte del alcalde de Palmira, Óscar Escobar: “Ellos no han entendido la dimensión la película, no entienden la gravedad de lo que está pasando aquí. En Palmira tienen suspendido absolutamente todo”, dijo en ese entonces.

Panorámica del estadio de Palmaseca para un partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Liga Betplay 2020. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff.

4. Ya descartada Palmira, la organización miró hacia otras ciudades como Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Cartagena, pero todas, por diversos aspectos relacionados con la crisis social, se ‘bajaron del bus’, como se dice popularmente, y la discusión no pasó más allá de una fecha tentativa. Por ello, fue hasta el pasado sábado 29 de mayo que nuevamente se aplazó el encuentro.

El jueves 27 de ese mes, la Alcaldía de Medellín anunció en horas de la mañana que no tendría problemas para acoger el partido en el Atanasio Girardot, por lo que Dimayor programó el partido para el sábado a las 3:00 de la tarde. Y, cuando todo parecía solucionado, la capital de Antioquia dijo ‘no’ el mismo día sobre las 7:00 de la noche: primero porque habían marchas convocadas, y segundo puesto que muchas barras amenazaron con boicotear el evento. ¿La quinta será la vencida?

