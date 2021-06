“Cómo hacen los demás para seguir con la vida”: Carolina Ramírez habla de cuánto la ha afectado la situación del país

A pesar de que la actriz Carolina Ramírez es la protagonista de una de las novelas más vistas en este momento en Colombia, lo que le ha traído mucho más reconocimiento y éxito a su carrera profesional, la caleña no está pasando por un buen momento a nivel emocional y la sonrisa de su rostro poco a poco se ha borrado.

Para ella, la compleja situación por la que atraviesa el país en medio del paro nacional, el cual comenzó el pasado 28 de abril, la ha afectado de manera considerable, especialmente por el hecho de que se encuentra viviendo en el extranjero, sin contar con la posibilidad de regresar al país por el momento.

No obstante, la artista no ha dejado pasar ni un solo día sin opinar sobre lo que está ocurriendo con los hechos de violencia y abuso de autoridad en las principales ciudades de Colombia, así como para dar a conocer por medio de sus redes sociales las denuncias de decenas de ciudadanos que han resultado heridos o cuyos derechos han sido vulnerados.

Precisamente, la protagonista de ‘La reina del flow’ publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve con un semblante triste y distraído. La misma, está acompañada por un conmovedor mensaje de cuán afectada se ha sentido por el dolor, la injusticia y la barbarie que se está viviendo en su país natal, en especial en Cali, la ciudad donde nació.

“Así estamos... tratando de entender el por qué de todo esto, el por qué de que me afecte tanto lo que esta pasando allá. Y yo me pregunto: ¿Cómo hacen los demás para seguir con la vida como si todo estuviera normal?, ¿Cómo hacen para mirar a otro lado y poner el botón de la realidad en OFF? No los juzgo, los admiro. Pero tampoco quisiera ser como ellos...”, expresó textualmente.

Sumado a esto, Carolina Ramírez habló del hecho de que en Cali se hubieran despertado tantos males al mismo tiempo, motivo que la tiene “ansiosa” porque su más grande deseo es que el estallido social conlleve a verdaderos cambios para su gente.

“Mi ciudad no volverá a ser la misma (más vale también porque su realidad estaba dormida) y eso me llena de ansiedad, sólo espero que todo esto sea para bien y que este estallido social construya cosas valiosas, porque hay un montón de gente que lo merece y lleva esperándolo mucho tiempo”, agregó en su conmovedor texto.

Por último, la intérprete del papel de ‘Yeimy Montoya’ admitió que en este momento no se siente con esperanza de que la situación en Colombia mejore, pero afirmó que siempre habrá una nueva oportunidad.

“Hoy no tengo mucha fe, pero mañana siempre será otro día”, terminó sus palabras.

Hay que recordar que semanas atrás Carolina Ramírez vivió un episodio amargo en internet por cuenta de un cruce de trinos de unos usuarios. Fue blanco de una noticia falsa en redes sociales que alcanzó a alertar a sus miles seguidores porque supuestamente la artista habría fallecido dejando luto en el mundo del cine y la televisión.

La actriz desmintió la noticia y dio a entender que seguirá con su activismo sin importar las críticas ni las amenazas.

“Perdónenme si no me conecto a hablar de la novela, si no pongo un post hablando de lo lindo que es Buenos Aires. La situación acá es muy difícil, mi familia está allá, mis amigos están allá, mis compatriotas están allá”, expresó Carolina en una publicación en Instagram.

