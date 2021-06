Maluma sorprende a Kim Kardashian con inusitado regalo

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en el mundo artístico como Maluma, es un paisa que viene recogiendo lo que ha sembrado a través del tiempo, a nivel nacional e internacional, gracias sus canciones que se han convertido en himnos para muchos de los jóvenes que siguen su trayectoria musical.

Con éxitos como Hawái, Felices los Cuatro, Mala Mía, entre otras, son recordadas por los millones de seguidores del artista y han ocupado importantes lugares en las listas musicales más importantes. Aclamado por muchos y odiado por otros, no es una sorpresa verlo rodeado de grandes artistas y personalidades como Kim Kardashian.

Recientemente, a los dos se les vio muy juntos durante la celebración del cantante Pharrel Williams con motivo de la inauguración de su divertido hotel “The Goodtime Hotel”, ubicado en Miami.

Según se pudo ver a través de las historias de Instagram de la influenciadora, la cual fue publicada por un portal de entretenimiento de esta red social, Maluma no ha perdido el tiempo en sus relaciones públicas, pues le ha hecho llegar un regalo de gran magnitud para el artista.

“Thank you so much Maluma for sending this”, se escucha decir a la influenciadora por el presente del paisa.

En el video se puede escuchar a Kim Kardashian darle las gracias al intérprete de ‘Borró Cassette’ por el presente, en el que están incluidos su más reciente álbum ‘7DJ – 7 Días en Jamaica’, un tocadiscos marca Crsoley y una caja de ‘Pre Gold Puro Oro Pack’, la bebida que lanzó al mercado hace poco el intérprete paisa.

A pesar de la alegría que esto podría producirle a cualquier artista, las críticas de los seguidores no se hicieron esperar en la publicación en Instagram, donde muchos de los internautas se despacharon con comentarios, afirmando que el artista tuvo que haberle pagado a la exesposa de Kanye West por el envío del regalo y la promoción en sus redes sociales.

Tomada de Instagram @rechismes

A pesar de las críticas que ha recibido y las polémicas en las que se ha visto envuelto últimamente, Maluma no ha detenido sus proyectos, siendo el último la bebida que muy gustoso ha repartido entre sus amigos y conocidos.

Estrenando nuevo sencillo junto a Reik

Reik y Maluma lanzaron recientemente su nuevo sencillo titulado Perfecta. En la colaboración se mezclaron ritmos urbanos y latinos, como es el caso del reguetón, con la balada pop, género musical con el que el trío originario de Mexicali incursionó en la industria musical y con el que destacó por más de una década a través de melodías como Noviembre sin Ti o Yo quisiera, estrenadas en 2007.

Maluma y Reik. Foto: Instagram @reikmx

La noticia de la colaboración fue revelada durante la grabación de un videoclip dirigido por el productor Jessy Terrero en Miami, Florida. Desde entonces, los fanáticos quedaron a la expectativa del estreno y finalmente pudieron disfrutar la canción a través de plataformas como Spotify y YouTube, cuyo videoclip ya reúne más de un millón 85 mil reproducciones y también 88 mil 170 me gusta.

Esta nueva melodía narra los sentimientos de una persona después de encontrar a quien podría ser el amor de su vida. Ante esto, el vocalista de Reik, Jesús Navarro comentó en una entrevista con Maxwell que, “es una canción súper linda como ‘romanticona’ (...) la canción la teníamos lista hace mucho tiempo y el video lo grabamos hasta hace poquito y estamos muy emocionados por volver a nuestro ritmo de trabajo y seguir creando”.

