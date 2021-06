Beto Coral denuncia que están amenazando a su hijo: “hago responsable al señor Andrés Escobar”

Hace unos días se conoció el nombre y la cara de Andrés Escobar, el hombre al que se le vio apuntando un arma y disparándola en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, en medio de la jornada de protestas del pasado 28 de mayo. Pues al difundirse esta información, el activista político, Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, hizo un video en el que acusó a Escobar de ‘paramilitar’ y denunció que algunos influenciadores tenían fotos con él, entre ellos ‘El Mindo’ y Mateo Carvajal.

Por el video, este lunes el colombiano residente de Miami, Florida, denunció que ha recibido amenazas contra su vida y de su familia. “Esto se está saliendo de control. Están amenazando de muerte a mi hijo. A mi hijo. Y no voy a permitirlo”, publicó en Twitter Coral junto con los pantallazos en el que le dicen que se cuide y que “por acá a Medellín ni venga”. Estas cuentas de Instagram ahora están suspendidas.

Luego, en otro tuit, Coral escribió que responsabilizaba directamente a Escobar por los mensajes intimidatorios que recibió. “Hago responsable de las amenazas al señor Andrés Escobar a quien denuncie ayer por paramilitarismo, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y demás conducta pénales. Hasta los peores sicarios tienen principios. No le tengo miedo a nadie”.

Coral no se detuvo, en otro mensaje en la red social publicó la foto y mensajes del presunto hombre que estaría enviando las amenazas. “Este sujeto es quien estaría detrás de las amenazas a mi bebé”, además dijo que instauró las denuncias pertinentes en la Fiscalía.

Por su parte, Escobar no ha respondido aun a las acusaciones que hace Coral. Pero publicó otro video en el que dice que quiere que conozcan otro lado de él, “los errores que cometí ya los estoy pagando [con] todo el señalamiento mediático y también estoy esperando qué, legalmente, dicta la justicia”, dijo el hombre. A uno de los comentarios que le enviaron a Escobar, este respondió que no tiene justificación lo que hizo y dijo que ya había dado ‘la cara’ ante la Fiscalía.

El hombre habló en Blu Radio sobre la relación que tiene con varios influenciadores del entretenimiento colombiano entre ellos ‘El Mindo’, con quien dijo que llevaba años haciendo negocios.

La vida personal de Escobar se dio a conocer luego de que en redes sociales se empezaran a compartir imágenes de su relación con varias figuras públicas del país en las que se destacaba Mateo Carvajal y el mismo ‘Mindo’. Según el hombre, quien compartió las imágenes le afectó de manera directa su relación laboral y amistad con diferentes personas.

Frente a su relación con el también caleño, y los rumores que se crearon sobre la cercanía que ambos tienen, el hombre dejó claro que ha trabajado con el influenciador antes de que fuera famoso.

“Yo con ‘El Mindo’ trabajaba desde que tenía 5.000 seguidores y ahora es el influencer más reconocido prácticamente en América Latina”, añadió.

Por su parte, Armando, el verdadero nombre del influenciador caleño, dijo que como figura pública, se toma fotos con muchas personas y que no puede saber si esos personajes se van a convertir en delincuentes o si antes cometieron algún delito, además afirmó que no tiene ningún acercamiento con las armas, que ni siquiera pudo presentarse a prestar servicio militar, “tenía el pie plano, no me aceptaron, ahí la vida me dejó claro que no tenía que armarme nunca”, aseguró.

