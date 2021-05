Novio de la exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez habló sobre su relación amorosa

La exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez continúa disfrutando de las mieles del amor después de varios años de momentos amargos sin la persona correcta. Su actual relación con el empresario colombiano Juan Esteban Ibarra va viento en popa y a sus seguidores en redes sociales les ha entrado la curiosidad por conocer más detalles de lo que han construido juntos.

Semanas atrás, la propia Manuela Gómez fue quien acabó con los rumores sobre su vida sentimental, confirmando que es novia del hombre con el que subió algunas fotos a su Instagram y por el cual los internautas comenzaron a preguntarle.

Tal y como lo reveló en su momento, se conoce con Juan Esteban desde hace varios años ya que eran grandes amigos, pero que “cupido los flechó”.

Desde entonces, el caballista comenzó a ser seguido por miles de personas en redes quienes quieren saber más detalles de ambos como, por ejemplo, qué tal es Manuela Gómez, cómo les ha ido en su relación, qué planes tienen juntos, entre otras cosas.

Sin darle muchas vueltas al asunto, Juan Esteban Ibarra admitió que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida amorosa junto con una persona que estuvo esperando por mucho tiempo. “En este momento estoy excelente, tengo una muy muy buena mujer a mi lado, nos admiramos, nos respetamos mutuamente, tenemos una excelente relación, mejor dicho, qué más le puede pedir uno a la vida”, fue su respuesta.

No faltó aquél usuario que se atrevió a preguntarle no por Manuela sino por Yina Calderón y sus demás parientes, quienes han generado ciertas polémicas en internet junto con su novia. Expresó que no tiene ni idea de quiénes son ellas porque para él la única importante es la exprotagonista de Nuestra Tele.

Novio de Manuela Gómez habló de su relación

“De quien sí voy a hablar es de mi pareja y si algo tiene esa mujer es palabra y seriedad pa’ sus cosas, no solo para los negocios sino pa’ todo, entonces saquen sus conclusiones, a buen entendedor pocas palabras”, apuntó.

A Manuela Gómez también le llegaron otras preguntas como entre la escala de 1 a 10 qué tal feliz está con su actual pareja. Reiteró que lo que más admira de él es que es un hombre trabajador, emprendedor y muy detallista con ella. “Creo que un 10 se queda corto porque él es un hombre súper especial conmigo, yo siempre le estuve pidiendo a Dios un hombre como él y por fin Dios me lo regaló, estaba ya preparada para recibirlo”, compartió.

“Me siento super feliz, fue un proceso super difícil porque me toco obligada aprender a estar sola, pero ahí entendí el valor que tenía como mujer y no podía compartir esto con cualquiera”, agregó Gómez.

Incluso, con una actitud más abierta y receptiva, la empresaria reveló que próximamente viajarán a los Estados Unidos para tomarse unas cortas vacaciones. A su vez, se sinceró y aseguró que aunque algún día sí quiere tener un bebé, no quisiera que fuera en este momento en que ambos tienen tantos planes a nivel profesional.

“En este momento no quisiera que el tuviera un retroceso en su vida por tener un bebé, creo que por ahora no. Siempre he querido ser mamá pero comprendí que el tiempo de Dios es perfecto, no es lo que uno quiera, es la voluntad de Dios. Si Dios me tiene para ser mamá, voy a ser mamá”, confesó.

“Me enamoré hasta las chanclas, la verdad me siento muy contenta, soy enamorada, soy fan número uno del amor”, concluyó Manuela Gómez.

