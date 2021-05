Mamá de Lina Tejeiro reveló cuán tóxica, problemática y terrible fue la actriz de pequeña

Lina Tejeiro, actriz y empresaria colombiana, mostró cómo le sacaron los biopolímeros de los glúteos. Foto: Instagram de Lina Tejeiro

Este domingo, 30 de mayo, la actriz colombiana Lina Tejeiro celebró el Día de la Madre con todas las de la ley. Según mostró en su cuenta de Instagram, compartió junto con su mamá, con uno de sus hermanos y con una tía un asado en su enorme casa, a la que a su vez llegaron varios regalos y arreglos florales como parte de la celebración.

La artista aprovechó su día familiar para abrir una caja de preguntas y respuestas en la red social con el fin de que sus seguidores, que a propósito llegaron a la cifra de ocho millones, le preguntaran a su mamá, Vibiana Tejeiro, lo que quisieran sobre ella y su vida personal.

Las preguntas no se hicieron esperar y la madre de Lina Tejeiro dedicó varios minutos para responderlas con todos los detalles posibles, sorprendiendo a los internautas con datos inesperados sobre la actriz de la recordada producción ‘Padres e hijos’.

Todo comenzó con el interrogante de cómo fue la personalidad de Lina cuando pequeña, a lo que su madre admitió que fue “terrible”. Dijo que le encantaba imitar a algunas cantantes, actrices y presentadoras, como Shakira, la doctora Urrutia y Laura Cecilia Bozzo. “Le decíamos ‘madame trapitos’ porque se ponía mil trapos encima”, añadió. Ante estas palabras, Lina Tejeiro lamentó no haber seguido haciéndolo. “No sé qué me pasó, se me olvidó”.

A su vez, Vibiana Tejeiro afirmó que su hija fue muy vanidosa de pequeña, tanto que en algunas oportunidades la llamaron del colegio con quejas porque Lina solo se la pasaba peinándose y maquillándose en el salón. La actriz añadió que incluso los días en que les pedían llevarse el cabello recogido ella se lo soltaba.

Para sorpresa de Lina Tejeiro, su madre confirmó que en efecto fue “bastante problemática” durante esa época, así que llegó hasta “mechonearse” con otras de sus compañeras en el colegio.

Madre de Lina Tejeiro reveló algunas verdades

Sobre las relaciones amorosas de la reconocida actriz colombiana, Vibiana Tejeiro confesó que el novio de su hija que más mal le cayó fue el también actor Sebastián Vega, con quien Lina duró aproximadamente tres años. De hecho, la artista tomó la vocería y recordó que durante esa época, cuando tenía como 16 años, tuvo muchos problemas con su familia porque él no les gustaba y ella recurría a mentir para poder verse a escondidas con él, especialmente cuando sacaba a su perro al parque.

Pero, al parecer, más que mentirosa Lina Tejeiro de pequeña fue “contestona”, como respondió la mujer. No se quedaba con nada guardado, llegando así a ser “tóxica siempre”. “Yo hasta decía que era adoptada, ja, ja, ja”, agregó la actriz.

Como dato curioso para sus millones de seguidores, en su familia le tienen el apodo de “chicharra” supuestamente porque suele llorar mucho. De otro lado, cuando era más pequeña le decían “Melody”, como la cantante, porque se la pasaba bailando la famosa canción de ‘El baile del gorila’.

Y hasta hablaron de piojos. La mamá de Tejeiro le reveló a los internautas que “fue la mata de los piojos” porque siempre tendía a tener su cabeza llena de esos animales. “Dios dijo; háganse los piojos, y se los puso todos a Lina”, mencionó la llanera.

Por último, Lina Tejeiro contó que su mamá ha tomado la costumbre de que cada vez que ve un vestido de novia y le gusta guarda la foto en su celular esperando el día en que ella decida casarse. Incluso hasta le ha buscado novios por internet.

