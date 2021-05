“No puedo creer que haya tantos vándalos y no los judicialicen”: ‘Epa Colombia’ se despachó contra el Gobierno nacional

Epa Colombia.

En Colombia se cumplieron más de 30 días de paro nacional en medio de una difícil situación de orden público por los hechos violentos y de abuso de autoridad que se han registrado en las principales ciudades del país. Una de las influenciadoras que se ha referido a estos hechos ha sido precisamente Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, quien fue judicializada en 2020 por vandalismo luego de dañar una estación de TransMilenio.

Desde este episodio al presente, el cambio que ha tenido la bogotana ha sido notorio. No solo cumplió con las órdenes dictadas por las autoridades competentes en su proceso judicial, sino que creó su propia empresa de keratinas con la que ha generado cientos de empleos y con la que se ha ganado una mejor reputación en todo el país. “Mi fórmula nadie la tiene, la amo, me salvó la vida”, expresó una vez en sus redes sociales.

Resulta que a propósito de los brotes de violencia contra edificios institucionales y otros bienes públicos en la capital de Colombia y otras ciudades, ‘Epa Colombia’ se pronunció a través de su cuenta de Instagram con un video en el que envió un contundente mensaje de cuán indignada está por todas las puertas que “el gobierno le cerró” y lo injusto que le parece que la cantidad de presuntos vándalos que hay no han sido judicializados todavía y siguen cometiendo delitos en el marco del paro nacional.

En la grabación, la influenciadora apareció saliendo de su carro convertible Mazda MX5, al que recién le cambió el color de negro a rosado, admitiendo que tras cometer tres delitos específicos estuvo a punto de dañar su vida y perder valiosas oportunidades. Es más, todavía está pagando algunas de las consecuencias.

“Amigas, yo soy Daneidy Barrera Rojas, la ‘Epa Colombia’, la que cometió tres delitos: daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo. Me equivoqué como cualquier ser humano. Pero yo he venido pagando mis errores. No puedo creer que haya tantos vándalos y no los judicialicen”, señaló la bogotana.

“Me parece injusto amiga, porque yo cometí el error y yo no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos. Y saben algo, yo sí quiero salir adelante y quiero ser un precedente, porque tú estás luchando, porque tú quieres salir adelante, porque tú quieres un futuro mejor y yo también te apoyo, yo sé que juntas vamos a salir adelante”, concluyó, haciendo referencia a cuánto le duele, por el momento, no poder llevar más allá su empresa.

Sobre esto, Daneidy Barrera Rojas agregó en sus historias de Instagram que, aunque el gobierno le haya dado la espalda, ella seguirá trabajando duro para salir de Colombia, puesto que todavía no puede hacerlo.

De hecho, expresó que a nivel social continúa la creencia de que “todo lo del pobre es robado”, por lo que su objetivo es también cambiar este punto de vista común porque le afecta que sean las personas de escasos recursos las que generalmente son tildadas de vándalos y generadoras de disturbios.

“Las personas están allá afuera marchando porque quieren un mundo diferente, porque quieren cambiar su vida, su futuro, porque no tienen nada claro en su vida. Y es que salir adelante es muy difícil. ¿Por qué siempre son las personas de bajos recursos las que no tienen oportunidades? No nos las brindan, para que uno pueda emprender, salir adelante, crecer y luchar”, concluyó su mensaje.

Por último, ‘Epa Colombia’ le hizo un llamado a los empresarios colombianos para que, en vez de quejarse por detener sus actividades debido a la coyuntura nacional, se comprometan a generar empleos formales para darle la mano a tantas personas que lo necesitan.

