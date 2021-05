Mateo Carvajal explicó su relación con el sujeto que disparó en Cali

Mateo Carvajal y Andrés Escobar

Ayer su dio a conocer la identidad de uno de los civiles armados que disparó en Cali el pasado, 28 de mayo, todo se dio luego de que se publicaran distintas fotos del sujeto donde se le veía el rostro y características importantes para identificarlo como un tatuaje que tiene en el brazo derecho y la ropa que vestía que era aparentemente de la empresa donde trabajaba. El hombre que recibe el nombre de Rafael Andrés Escobar González un publicista que en sus redes tenía varias fotos con distintos influenciadores del país, uno de eso es Mateo Carvajal.

Por lo que el paisa, ganador de Desafío y que tiene un promedio de 3.9 millones de seguidores, en medio de su descanso en México, salió hablar en sus historias de Instagram sobre la relación que mantiene o mantuvo con Escobar, pues como el mismo comentó por las imágenes que lo relacionan con el sujeto, comenzó ha recibir diferentes mensajes de personas que lo ofendían y lo trataban mal.

“Me parece una situación delicada porque empieza a recibir notificaciones en el celular en las que me insultan y me dicen un montón de cosas por una situación en la que yo no tengo nada que ver. Cada quien es responsable de las acciones y decisiones que toma. Así mismo es responsable de los errores que comete y lo digo especialmente por lo de él, una persona con la que sí he trabajado”, relató Carvajal en el inicio de sus historias.

Se comentó el paisa, su relación con Escobar comenzó hace varios años atrás, pero a diferencia de lo que muchos piensan, ha sido una relación completamente laboral. En la actualidad, señaló Mateo no ha tenido contacto con el sujeto .

“Fue como en el 2019 porque él tiene una agencia de publicidad y ha trabajado, me ha mandado clientes, hemos hechos videos, pero de allá a que yo sepa qué hace, con quién vive, o qué no hace, pues se sale de mis manos. Yo tengo con él una relación netamente laboral”, expresó el joven influencer que en estos días se había vuelto tendencia por los constantes coqueteos con Jessica Cediel.

En sus declaraciones, el antioqueño también mencionó que al igual que el otros famosos estan en fotos con Escobar, debido a que cómo él es publicista mantiene en contacto con ellos, para poder hacer trabajos de propagandas y pautas.

“Entiendo que la gente reaccione porque se meten en el perfil de él y ven fotos con ‘influencers’. Claro, el trabajo del ‘man’ es hacer contenido audiovisual, tiene una agencia de eso, clientes que nos presentan y nos contratan a nosotros”, expresó.

Frente al actuar del sujeto en las manifestaciones en Cali, manifestó que lamenta mucho el actual del publicista y lamenta lo que esta sucediendo por su familia, pero que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos.

“Yo soy partidario de que la persona que comete cualquier acción, la que sea, pues debe hacerse responsable de eso que hizo. Yo lamento mucho lo de él, no sé por qué lo habrá hecho, me da condolencia con su familia porque debe estar en un mier.., pero si esa es la consecuencia de salir y manifestarse de la forma que lo hizo, pues ya tendrá sus razones. Él debe asumir las consecuencias y pues lo lamento mucho por él y su familia”, expresó en sus historias de Instagram.

Finalmente aclaró que su trabajo, al igual de que otros famosos que salieron junto al publicista, le exige tomarse fotos con diferentes personas y que el comportamiento de estas no puede controlarlo.

“Hay otros colegas del medio involucrados por lo mismo, tirándoles por fotos, pero cuando compartimos una foto no le preguntamos a nadie si es de derecha o izquierda, si es bueno o malo, si se va a portar bien o mal, uno hace las cosas por trabajo y ya”, manifestó.

Luego de hacer las aclaraciones, volvió a subir una historia haciendo una reflexión sobre la importancia de compartir información de forma responsable refiriéndose a un video que subió Beto Coral donde hablo de paramilitarismo por el comportamiento de Andrés Escobar y puso una foto de Mateo por lo que fue confuso el mensaje.

Coral salió en un video a aclarar la situación y dijo que no quiso relacionar a los influencer con el actuar criminal de Escobar, además, hicieron un live hablando de la situación.





