La propuesta con la que Mr. Black se robó el corazón de Daniella Álvarez

En el ‘Desafío The Box 2021′ recientemente se prendió el ambiente con la fiesta champetera que Alpha ganó gracias a su victoria en un nuevo Desafío de Sentencia, Premios y Castigo. Al evento no solo asistieron los participantes del equipo morado, sino que también pudieron ir las mujeres de todas las casas para vivir un momento de esparcimiento y diversión.

En el mismo estuvo la actual presentadora del desafío Daniella Álvarez, quien se gozó la fiesta de principio a fin y bailó con su prótesis al ritmo de la música de Mr. Black, el artista que fue invitado para acompañarlos.

La también exseñorita Colombia impresionó a los televidentes con sus divertidos pasos, buen ritmo y notable avance en su recuperación. Fue tanto así que el propio cantante de música champeta, conocido como ‘El presidente’, se llevó una sorpresa al ver que Álvarez se sabía todas sus canciones y no paró de disfrutar la fiesta champetera.

Por eso, el artista no dudó ni un segundo en hacerle una propuesta que emocionaría inmensamente a la también modelo. En medio de una entrevista para el programa de chismes ‘La Red’, de Caracol Televisión, el cantante de champeta anunció que Daniella protagonizará el video musical de la nueva canción que está próxima a lanzar.

“Es espectacular, la admiro mucho, es una mujer luchadora. Es una muestra de lucha, de que sí se puede echar pa’ lante, yo la vi bailando normal. Muy orgulloso de tenerla ahí al lado, ella es la muestra de una mujer colombiana luchadora”, fueron las palabras de Mr. Black.

Por su parte, Daniella Álvarez se mostró muy emocionada y aceptó la propuesta a ojo cerrado, principalmente porque él es uno de sus artistas favoritos y siempre esperó por ese momento.

“Estoy en mi salsa, estoy feliz, para mí que Mr. Black haya llegado al ‘Desafío The Box 2021′ ha sido la mejor sorpresa, no solo para los participantes sino para mí que me la gocé hasta el fin”, expresó la modelo. “A mí me encanta y me encanta la champeta, quienes me conocen saben que yo muero por este género musical, soy fan de Mr. Black”, añadió a su respuesta.

Un dato que los seguidores de ambos no sabían es que nunca se habían encontrado en persona. Mr. Black admitió que conoció a la exseñorita Colombia por redes sociales, en especial luego del episodio que ella vivió con su salud y del que todo el país estuvo al tanto.

Ahora, se espera que trabajen juntos en este proyecto que promete gustar al país. Es más, Daniella Álvarez expresó que Mr. Black todavía no la ha visto con una de sus prótesis que es como un gancho y que le permite brincar mucho más. “Todo lo cambia porque la champeta es mucho brinquito y utiliza uno todo el tiempo las rodillas, a mí me falta una rodilla, entonces la prótesis no me permite. Pero tiro el swing”, señaló.

“Me la imagino bien pegajosa, que me haga mover las caderas, que me quede mejor dicho sonando toda la tarde, la noche, el amanecer y que, como siempre, con las canciones de Mr. Black se me quede pegada al corazón”, agregó la actual presentadora del ‘Desafío The Box 2021′.

Por último, el cantante colombiano Mr. Black compartió en la entrevista con ‘La Red’ que después de un año y medio regresó a sus grabaciones con este tema musical, con el que pretende marcar una nueva era y traerle a sus fanáticos otras sorpresas.

