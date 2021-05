Dónde y cómo inscribir su cédula para las elecciones de 2022

Elecciones 2019. (Colprensa – Camila Díaz)

El próximo año habrá elecciones para Congreso y Presidencia de la República. Para facilitar y poder participar de esos comicios, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta la inscripción de cédulas. Conozca cómo realizar el proceso.

Desde el pasado 13 de marzo inició la inscripción de cédulas para las elecciones a Congreso, la cual culminará el 13 de enero de 2022; así mismo, este sábado 29 de mayo inició el proceso para los comicios de Presidencia de la República, el cual estará habilitado hasta el 29 de marzo de 2022.

¿Quiénes deben inscribir su cédula?

De acuerdo con la Registraduría, la inscripción de cédulas está dirigida a las personas que cambiaron su lugar de residencia. Es decir, aquellos que desde la última elección se mudaron de barrio, ciudad, departamento o se encuentran en el exterior para elegir un punto de votación más cercano a su vivienda.

Así mismo, deberán hacerlo las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años al no hacer parte del Censo Electoral.

En la parte izquierda de la página de la Registraduría, aparece una casilla para consultar si su documento ya está listo y su lugar de votación. Allí, al digitar su número de identificación, podrá conocer si se encuentra dentro del censo electoral y el lugar de votación asignado. Si no está registrado o desea cambiar el punto de votación podrá hacerlo a través de la inscripción de cédula.

¿Cómo realizar la inscripción?

La inscripción de cédulas deberá realizarse de manera presencial en las sedes de la Registraduría y a partir de la fecha podrá realizarlo para todos los comicios electorales del año 2022. En cualquier sede de la entidad, en horario de 8:00 am. hasta las 4:00 pm. podrá acercarse al lugar más cercano para cumplir con el proceso.

Debe llevar su documento de identidad original amarilla con hologramas o cédula digital, si la posee, los cuales son los únicos elementos válidos para realizar el trámite. Una vez verifique la información, realizará el proceso de autenticación biométrica (facial y/o dactilar), para realizar la validación de la identidad. Luego del proceso de verificación, el funcionario procederá a realizar la inscripción en el puesto de votación solicitado.

Una vez termine el proceso, puede solicitar el certificado de inscripción y allí le aparecerá la fecha en la que se realizó el trámite, el número de identificación y el lugar de votación que fue elegido por usted para participar de los comicios electorales que se adelanten en el país.

Para las personas en el exterior, las fechas de inscripción de cédulas son las mismas. En ese caso, los colombianos deberán acercarse a un consulado o embajada del país, con su cédula de ciudadanía colombiana, cédula digital o pasaporte y realizar el trámite.

La inscripción de cédulas será sistematizada, es decir que los ciudadanos podrán acercarse a las sedes de la Registraduría de todo el país, presentando su cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas o cédula digital), se verificará la información biográfica y mediante la captura biométrica (facial y/o dactilar) se validará la identidad del ciudadano.

Los datos del mismo, son capturados mediante aplicativos remotos y dispositivos dispuestos por la entidad, y confrontados con la información del ciudadano que reposa en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).

El objeto de la sistematización de la inscripción es agilizar el trámite al durar pocos segundos grabando de forma inmediata el lugar de votación; así mismo, brinda mayor transparencia cuando se realiza la validación de la identidad del ciudadano.

Este proceso se debe realizar de cara a cada elección en el país y este año la Registraduría, con el nuevo Código Electoral, deberá realizar una depuración del censo para eliminar aquellas cédulas que no están habilitadas para ejercer el derecho de sufragio.

Entre el 11 de marzo de 2017 y el 27 de marzo de 2018, se inscribieron un total de 3.069.406 ciudadanos, quienes se registraron para participar en las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República celebradas en el 2018.

