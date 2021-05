FCF confirman dos casos positivos de covid-19 en la Selección Colombia

Se espera que a más tardar el día jueves todos los futbolistas convocados estén bajo las ordenes de Reinaldo Rueda. Foto: FCF

De acuerdo con información oficial, el cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores señaló que siguiendo los protocolos de bioseguridad en el cual realizan las pruebas RT PCR en la noche de este vienes fueron hallados dos casos positivos para covid-19. Se trataría del jugador Alfredo Morelos y el kinesiólogo José Rendón.

Tras conocerse los resultados positivos, la Federación Colombiana de Fútból, indicó que, “siguiendo los protocolos, se realizó el respectivo aislamiento de las dos personas, quienes de momento, se encuentran como asintomáticos.”

Por el momento, en las últimas horas se unieron a la concentración los delanteros Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré, quienes se pusieron bajo las órdenes del director técnico caleño, luego de terminar la participación en el semestre con Junior y River Plate, respectivamente.

De esta manera, se suman a Gustavo Cuellar, Yairo Moreno, William Tesillo, Wilmar Barrios, Camilo Vargas, Stefan Medina, Luis Díaz, y Sebastián Pérez, para ser 11 futbolistas presentes en la sede.

A la sede estarían próximos a llegar Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, entre otros.

En otras noticias, la Federación Colombiana de Fútbol señaló que el centrocampista colombiano James Rodríguez no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo que fue desconvocado de la Selección Colombia con miras a los partidos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021”, informó la FCF.

De acuerdo con la información, en los últimos días, Rodríguez se sometió a algunos exámenes médicos para determinar cómo estaba su estado físico para los próximos enfrentamientos, tras las últimas lesiones que ha tenido en su trayectoria con el Everton y los resultados médicos, desafortunadamente, determinaron que el colombiano no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, razón por la que fue desconvocado del grupo realizado por el técnico Reinaldo Rueda para los compromisos.

“El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho”, se lee en el comunicado de la Federación Colombia de Fútbol.

Tras conocerse la determinación, el primer sorprendido fue el mismo James Rodríguez, quien en sus redes sociales manifestó su decepción por la decisión.

A través de un comunicado, aclaró que si bien es cierto que se encuentra en una fase de recuperación, esta ya está en la parte final.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final en la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección, pero recibo con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total recuperación que ya realicé y en la que es sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza por parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, indicó James desde su cuenta de Twitter.





