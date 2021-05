No consumir gaseosas ni comprar productos importados: la nueva forma de protesta que propone Gustavo Petro

Bogotá, 12 de junio de 2018. El candidato a la presidencia Gustavo Petro, se reunió con las centrales obreras y sindicatos. (Colprensa - Luisa González).

Este 28 de mayo se cumple un mes desde el inicio de las movilizaciones del Paro nacional que surgieron ante la indignación colectiva por la reforma tributaria que proponía el Gobierno y que, finalmente, fue retirada. El candidato presidencia Gustavo Petro, ante la falta de avances entre el Comité del Paro y el Estado, propuso a través de unos trinos un pacto social que puede superar el paro nacional.

El líder de la oposición al gobierno de Iván Duque empezó el hilo en su perfil de Twitter señalando que “el gobierno quiere prolongar el paro e incendiar el país con violencia porque cree que así ganará las elecciones”. Para Gustavo Petro la confrontación entre los manifestantes y las autoridades corresponde a una “trampa”, cuando son en realidad las protestas culturales y pacíficas las que generan lo esperado.

“La confrontación con la policía, como afirmé desde el principio, es una trampa. La barricada solo atrae la violencia estatal sobre el barrio popular. Es la gran movilización cultural no violenta y activa de la sociedad: la huelga general, lo que obliga a negociar”, señaló el candidato presidencial en la red social.

Según Gustavo Petro, lo que se busca cambiar con una protesta pacífica es el cambio de la política social del país. Para el político, la relación entre empresarios y ciudadanos en la sociedad colombiana debe estar basada en que sus negocios solo prosperarán si la convivencia social del país es más justa con todos sus habitantes.

Por esta razón, Petro señala que hay otras maneras de protestar que dejan sin funciones al Esmad, generan acciones que abren la negociación y que son principalmente pacíficas con impacto social.

Entre las ideas que Gustavo Petro enlistó están “no consumir gaseosas, no sacar el carro ni abrir negocios los días de paro, no comprar en grandes superficies sino en tiendas, no comprar importados”.

Estas declaraciones del próximo candidato en las elecciones presidenciales de 2022 no son nuevas. De hecho, estos trinos coinciden con algunos que realizó precisamente hace un mes, cuando se anunciaron los inicios de las movilizaciones que ya han logrado avances como el retiro de la reforma tributaria y la reforma a la salud, además de posar la mirada internacional en el país.

El 26 de abril, Gustavo Petro tuiteó, “El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio. Que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”.

Este trino le trajo diferentes críticas por parte de aquellos que no se han identificado con las movilizaciones y que señalan que su mayor manifestación es seguir trabajando, además que algunos medios nacionales calificaron sus palabras como “las órdenes” que Petro daba para llevar a cabo el Paro nacional, a pesar de que el mismo político ha señalado que él no es el líder de las protestas.

Al día siguiente, Petro insistió en esta propuesta. “Un paro es antes que nada un cese de actividades”, señaló y luego enumeró, nuevamente, las medidas pacíficas y sociales que, según él, abren más espacio a la negociación y menos violencia.

Gustavo Petro recordó en la mañana de este viernes 28 de mayo, cuando se cumple un mes del Paro nacional y avanzan las reuniones entre el Comité del Paro y el Gobierno sin avances en un cuerdo sobre los bloqueos, estas propuestas en las que también incluye salirse de los fondos privados de pensiones y no usar buses privatizados.

