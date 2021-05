Médicos de Santander, preocupados ante las aglomeraciones durante el colapso hospitalario

Antioquia y Medellín presentan el mayor porcentaje de ocupación y la disponibilidad de las camas no supera el 10%. Vía: Colprensa

El área metropolitana de Bucaramanga está en un 99,25 % de ocupación UCI, mientras que hay municipios que ya alcanzaron el punto máximo. Desde el Crue aseguraron que en todo el departamento solo hay 10 camas disponibles para pacientes por covid-19 y otras patologías.

“En promedio, tenemos en un día entre 16 y 20 pacientes en espera de UCI. Hemos logrado rotar estas camas, pero llega un momento donde estamos saturados. Desde hace un mes aproximadamente no estamos recibiendo pacientes de otros departamentos, porque cuando eso se hacía nuestra ocupación estaba en 70%”, dijo Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento.

Ante la crisis sanitaria, el personal médico de la región se refirió al actual panorama del país en el marco del paro nacional y la preocupante situación que se podría presentar por las aglomeraciones que se lleva a cabo desde el pasado 28 de abril.

“Nos preocupa porque las personas de las marchas y la población en general no toman conciencia de lo que está pasando, siguen las aglomeraciones, nos esperan dos o tres semanas con el aumento de muertos y los servicios de urgencias y UCI colapsados”, indicó Francisco Silva, director de la Clínica Chicamocha.

Por su parte, entre lágrimas, el médico Andrés Lloreda, grabó un video mientras cumplía turno en un hospital de Santander y contó la difícil situación para él y sus colegas.

“Es muy duro ver morir a nuestros pacientes sin siquiera poder hacer nada, llegan con falla ventilatoria, con poco que hacer, es una situación que no entendemos sino el personal de salud. Esta situación está cada vez está peor, no hay oxígeno y la gente se está muriendo en los hospitales de primer nivel y nadie puede hacer nada”, expresó Lloreda.

Actualmente, en la Clínica Chicamocha hay una sobreocupación del 250 % y según el director médico, hay pacientes que deben esperar en sillas, bancas o en el piso porque no hay cupo. Esta situación se vive también en la Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital Internacional de Colombia.

“Nosotros desde hace un mes tenemos el 100% de ocupación, nos toca esperar que salga un paciente para estar detrás con otro paciente para meterlo al cubículo, lo que habíamos temido del colapso, pues llegó el momento, hoy no hay una cama de cuidado intensivo”, manifestó Víctor Raúl Castillo, presidente de esos dos centros médicos.

Aunque ya se ha logrado el traslado de dos pacientes a Norte de Santander y están evaluando mandar a otros a La Dorada (Caldas) y Honda, se han presentado dificultades para remitir a los demás pacientes que se encuentran en espera.

“Estoy remitiéndolos y nadie me los recibe porque no tienen capacidad. Ya estamos utilizando el ‘triage ético’. Llevamos dos semanas utilizándolo, pero no en todos los momentos. Actualmente, por ejemplo, si se desocupa un cubículo y tengo a cuatro personas esperando, pues hago el ‘triage’ entre ellos y escojo cuál tiene mejor perspectiva”, explicó Luis Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha, en Bucaramanga, al diario La Vanguardia.

