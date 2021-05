“Susto tan aterrador”: Mateo Carvajal es víctima de nueva broma pesada de sus amigos en Cali

Mateo Carvajal y Be. Foto: Instagram @mateoc17 y @belosmaki

Mateo Carvajal es un influencer que genera contenido para el público amante del ejercicio y una vida saludable, reconocido por su participación en el reality de Caracol Televisión, ‘Desafío 2017: Súper Humanos’, del que fue el ganador.

Al salir del concurso ha sido muy activo en redes sociales como modelo de diferentes marcas deportivas en el país, realizando sorteos millonarios con apoyo de otros influenciadores y compartiendo el diario de su vivir junto a su hijo con la modelo y presentadora Melina Ramírez.

En esta oportunidad, el atleta ha sido blanco de burlas y críticas por un video que en principio dejó a muchos de sus seguidores preocupados, pues la publicación decía que algo muy grave le acababa de pasar en la capital del Valle del Cauca.

“Uy marica, yo no vuelvo a Cali, uy no que g#%%/a lo que me hicieron”, expresó Carvajal en su cuenta de Instagram a través de las historias, donde también escribió: “No se imaginan la que me hicieron”. En otra historia, se mostró aún más impactado: “Susto tan aterrador, ay señor, uy marica no”, dijo.

Broma a Mateo Carvajal que casi lo mata del susto.

Por su actitud y comportamiento a través de sus redes sociales, fueron muchas las especulaciones sobre lo sucedido, dando a entender que algo grave había pasado. En lugar de esto, en los siguientes videos aparece con Belmer Ospina ‘Be’, uno de sus compañeros de competencia que se burlaba de su reacción, debido a que todo había sido parte de una pesada broma.

Carvajal indicó en su cuenta oficial de Instagram que las personas encapuchas que intentaron detenerlo, forcejearon para tratar de bajarlo a la fuerza del vehículo en el que se transportaba.

Tiempo después, Be, subió un reel del video a su cuenta oficial de Instagram y más adelante, lo subieron completo a Facebook. Allí queda evidenciada la planeación de la broma que incluía a hombres que se abalanzan sobre el carro donde iba Mateo Carvajal, supuestamente para robarlo.

Tomada de Instagram @belosmaki

Lo que el deportista no sabía es que todos eran sus amigos, que con la cara cubierta con pasamontañas y capuchas, querían hacerle pasar un mal momento.

Esta no es la primera vez, que Carvajal es víctima de este tipo de bromas pesadas por parte de sus amigos.

Hace unas semanas, se atrevieron a poner una valla en la ciudad de Medellín haciendo público su número de teléfono y de manera inmediata, sus fans inundaron su bandeja de mensajes y llamadas. Igualmente, Carvajal comenzó a molestar con Mauricio Gómez ‘La Liendra’, revelando datos privados de cada uno.

“Flaco, yo no quería y lo aguanté hasta último momento pero ya es hora de hablar. Usted tiene que superar ese despecho que tiene por Luisa Castro. Usted no puede ver que ella suba un reels a Instagram porque de una se va para donde Andy Rivera y empiezan a escuchar su música juntos y a traer recuerdos de dolor ¡Ya! Hay que pasar la página bien pasada”, aseguró Carvajal entre Risas.

Tomada de Instagram @La_Liendraa

Después de esto, se conoció que a raíz de estas bromas entre los influenciadores, se desencadenó toda una discusión entre ‘La Liendra’ y su ex, Luisa Castro, a la que cada uno respondió con fuertes indirectas hacia el otro.

A pesar de que todo parecía haber quedado allí, Mateo Carvajal obtuvo respuesta por parte de ‘La Liendra’, quien jugó la misma carta y reveló que aunque su amigo intenta rehacer su vida, todavía tiene sentimientos bastante fuertes por la modelo caleña Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador.

“¡Jugaste muy bajo! ¿Cuál despecho? ¿Quién es el que anda llamando a Melina a preguntarle por el hijo?, pero pura excusa para saber cómo está ella o si está sola y si te da otra oportunidad, ¿no? O mejor quieres que te pase el número de Luisa Fernanda W para que vuelvas con ella y ganes más seguidores”, expresó el creador de contenido de 21 años.

