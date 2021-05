Vecinos del Portal de las Américas denuncian que enfrentamientos son cada vez peores y afectan su salud

El pasado 25 de mayo, el Concejo de Bogotá sesionó desde el Portal de las Américas, lugar que se ha convertido en referente para los manifestantes en la capital del país tras ser incluso nombrado como el Portal de la Resistencia.

Durante la sesión, varios jóvenes aprovecharon para denunciar las repetidas agresiones por parte de la fuerza pública, que han vivido durante las manifestaciones en el marco del paro nacional en el país.

Asimismo, vecinos de la zona denunciaron que cada vez son más violentos los enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y las personas que se congregan en el lugar para elevar su voz de protesta. De acuerdo con los habitantes de este sector del sur de la ciudad, el panorama allí es de caos y destrucción.

En línea con lo anterior y en medio de la ‘Audiencia pública de cumplimiento de protocolos de actuación en la protesta social’, se conocieron otras versiones según las cuales, los gases lacrimógenos usados por el Esmad afectan la salud de los ciudadanos que viven en las inmediaciones del portal de TransMilenio.

“Es una situación que no podemos soportar y no damos más, todas las noches es lo mismo. Uno está en la casa tranquilo viendo televisión y de un momento a otro se siente el picante en la garganta y el ardor en los ojos. La comida también agarra mal sabor y las personas que tienen problemas respiratorios o que ya son mayores, lo sufren aún más”, fue el testimonio de Miguel Llanos, habitante de los conjuntos residenciales que están al costado derecho del Portal de las Américas.

El tema de los bloqueos del sistema masivo de la ciudad también se tocó durante dicha audiencia:

“En mi caso me ha tocado tomar taxi, porque el Transmilenio no está funcionando y aun así me toca caminar por unos 40 minutos, porque no hay ingreso hasta la zona”, relató otro residente.