Gabriela Tafur le armó un ‘show de celos’ a Esteban Santos que es tendencia en redes sociales

Recientemente, la empresa de mensajería instantánea, WhatsApp, anunció que su nueva actualización permitirá a los usuarios cambiar la velocidad de reproducción de las notas de voz en sus chats. De esta manera, las piezas de audio se podrán acelerar a 1x, 1,5x y 2x (el doble de rápido) con lo que se espera que las personas puedan ahorrar tiempo al escuchar y responder sus mensajes. La función ya está disponible en Android y iOs.

Uno de los usuarios que celebró la nueva actualización fue precisamente Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, quien se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter: “Dios bendiga a la persona que se inventó la nueva opción que tiene WhatsApp para acelerar las notas de voz”, escribió.

Esteban Santos se mostró a favor de la nueva actualización de WhatsApp y Gabriela Tafur le respondió. Pantallazo.

Una media hora después, Gabriela Tafur, ex Señorita Colombia y actual pareja de Esteban Santos, contestó al mismo tweet preguntándole: “¿Quién te manda notas de voz así de largas?”. Rápidamente el hilo entre los dos se volvió tendencia en redes sociales, y el trino inicial ya tiene cerca de 9,400 ‘me gusta’, 660 retweets y más de 165 comentarios. Ante ello, el menor de los Santos publicó un ‘gif’ de un perro con los ojos bien abiertos, como si de una cara de susto se tratase.

Ante la respuesta de Tafur, Santos volvió a contestar, esta vez, con algo de ‘susto’. Pantallazo.

Entre los cientos de reacciones por parte de los usuarios, muchos de ellos tomándoselo a modo de broma y risas, una de los más conocidas fue la del escritor y humorista, Daniel Samper Ospina, quien respondió a Tafur con un ‘gif’ de un hombre persignándose en señal de nervios, aparentemente.

Pero otros tantos aseguraron: “Todo aquel que manda una nota deberian decomisarle el celular. Les cuesta mucho gastarse un minutico del plan o la recarga y llamar?”(@alciellesj), “así puede escuchar más rápido los audios de su papá” (@JcEstepa), “JAJAJAJA Gabriela eres yo. Te amo” (@marcelagarciacp), “en ese momento Cell [personaje del manga Dragon Ball Z] sintio el verdadero terror...” y “Esteban en estos momentos pensando cómo la desembarra. Peeeeero, Gabriela es abogada. Nada que hacer. Cualquier cosa que diga será usada en su contra”.

Gabriela Tafur y Esteban Santos son una de las parejas favoritas de los internautas en las redes sociales, pues, luego de varios rumores y suposiciones sobre su romance, estos confirmaron que estaban juntos hace ya casi un año. Desde entonces, ambos presumen algunos momentos que comparten en el día a día, e incluso, la también abogada ha dejado entrever que lleva una buena relación con su suegro, Juan Manuel Santos.

Pese a este curioso suceso, Tafur suele abarcar temas políticos y coyunturales del país. De hecho, en los últimos tiempos se ha pronunciado con frecuencia sobre el Paro Nacional que va a cumplir un mes desde que iniciara el pasado 28 de abril. Uno de los trinos más recientes fue sobre la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, el pasado martes 25 de mayo por parte de un grupo de “vándalos”, según informó el ministro de Defensa, Diego Molano.

“El Palacio de Justicia de Tuluá arde en llamas y, si no acabamos esto pronto, arderá con él lo poco que nos queda de humanidad. Ya no más. No más violencia, no más caos”, fueron las palabras de Tafur al respecto. Pero no fue la única, ya que este miércoles La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó los hechos: “Es imperativo saber a la mayor brevedad quiénes son los responsables de esta desafortunada acción cometida en el área urbana del municipio. Un atentado contra la justicia es un atentado en general contra la sociedad”, concluyó.

Palacio de Justicia de Tuluá. / Colprensa

