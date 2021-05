Federación Colombiana de Fútbol asegura que no está dispuesta a cambiar la sede de Barranquilla en las eliminatorias al mundial de Catar

Federación de fútbol no estaría dispuesta a cambiar la sede de Barranquilla para enfrentar a Argentina. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Varias especulaciones han surgido a raíz de la crisis social que se vive en Colombia respecto a la disputa de partidos de fútbol en el país, pues lo ocurrido recientemente en Copa Libertadores con Junior de Barranquilla, América de Cali, River Plate y Atlético Mineiro, equipos que se vieron perjudicados por los gases lacrimógenos disparados para dispersar a los protestantes, ha generado cierta preocupación a nivel continental.

Y es que las condiciones para que actualmente se lleve a cabo un evento deportivo no están dadas y no son las mejores, ya que las autoridades públicas están designadas para el control de las manifestaciones en las diferentes ciudades del país, además del contundente rechazo de gran parte de los ciudadanos con cualquier tipo de celebración.

Es por esto que hace un par de días se conoció que la Selección de Argentina, que deberá asistir a Colombia para enfrentar a la Tricolor en el partido válido por la fecha 8 de las Eliminatorias a Catar 2022, no quiere venir a territorio cafetero tras lo sucedido en la Libertadores.

Entre las sedes que, al parecer, propuso la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) para el desarrollo del juego están Uruguay y Paraguay. Sin embargo, se habló en su momento de que Colombia pediría que el partido se juegue en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por la similitud de las condiciones climáticas con Barranquilla.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló una información importante en la cual la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol habría tomado la decisión de no apoyar el cambio de sede y por ende jugar sí o sí el partido en Barranquilla.

Según informó la periodista Darcy Quinn en Caracol Radio, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está bastante molesto frente a los rumores que señalaban que Argentina no quería venir a Colombia para disputar el compromiso.

“Hay mucha molestia por parte de la Federación que considera que sí se habría podido realizar la Copa América y que las condiciones estaban dadas, que todavía faltaban unos días y se podía manejar el tema de orden público en Colombia”, afirmó respecto a la cancelación de la Copa América en Colombia.

En la mañana de este jueves se refirió nuevamente al tema y aclaró que el presidente de la federación se encuentra muy molesto y está decidido en que el juego se desarrolle en Colombia y no en otro país.

“(Jesurún) está muy molesto con lo que pasó con la Copa América, no se les consultó, se lanzó una propuesta sin pies ni cabeza, pero ahora está muy molesto con la posición de Argentina de no querer venir a Colombia para jugar el partido de eliminatorias el próximo 8 de junio. Él lo que dice es: ‘pues tienen que venir, el partido es acá en Barranquilla’, el reglamento es así”, aseguró.

De igual manera añadió que Jesurún tiene una postura clara ante la posibilidad de que Argentina no venga, y es que cualquier decisión de la AFA ‘es problema de ellos’.

“Si no quieren venir los de Argentina, problema de ellos. Las cosas no las va a cambiar Colombia, no van a ceder ante ese tema”, dice Ramón Jesurún.

Finalmente, la comunicadora contó que desde ya se están reuniendo las autoridades para garantizar que hechos como los presentados en Copa Libertadores no se vuelvan a presentar y que las condiciones, para que Messi y sus compañeros arriben al país, sean las mejores.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda estarán viajando a Lima para su primer duelo contra Perú, programado para jugarse en jueves 3 a las 9:00 p.m. (hora colombiana), y cinco días después, regresarán al país y recibirán a Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, según confirmó la FIFA la semana pasada.

Colombia actualmente es séptima en la tabla de posiciones con 4 puntos, producto de un triunfo contra Venezuela, un empate ante Chile en Santiago, y dos derrotas, una ante Uruguay en Barranquilla y la otra ante Ecuador en Quito. Por su parte, Perú es penúltima con 1 unidad y Argentina segunda con 10.

Seguir leyendo: