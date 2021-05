“En Argentina pensé en volver a Colombia porque ya estaba aguantando mucha hambre”: Juan Guillermo Cuadrado

Luego de haber celebrado su cumpleaños número 33 con el lanzamiento de su libro autobiográfico ‘Panita, esta es mi historia’, el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado ha concedido entrevistas previas de cara a su regreso a Colombia y a la convocatoria por eliminatorias Conmebol para enfrentar a Perú y Argentina.

En diálogo exclusivo con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el futbolista de Juventus y referente de la ‘Tricolor’ entregó detalles conmovedores de las historias que cuenta en su libro y se refirió a las dificultades que experimentó antes de dar el salto al profesionalismo.

El deportista antioqueño reveló que cuando se estuvo probando en Argentina, más concretamente en las inferiores de Boca Juniors y Tiro Federal, sufrió demasiado por cuenta de la falta de oportunidades para dar el paso al primer equipo y porque literalmente estaba aguantando hambre.

Así lo reveló el exjugador de Deportivo Independiente Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina y Chelsea en la mañana de este jueves 27 de mayo ante los micrófonos de Caracol Radio:

En mi vida tuve situaciones muy difíciles en mi carrera, pero siempre estuve con Dios, Él dándome la fortaleza. Siempre pensé en que yo iba a ser un jugador profesional con la ayuda de Dios. En Argentina pensé en volver a Colombia porque ya estaba aguantando mucha hambre. Ya estando en Europa dije: “yo de aquí no me voy, no me devuelvo a Colombia, ya llegué acá”. Tuve que decirle a Dios que Él me había traído acá, yo tenía que perseguir mi sueño sin importar nada