“Sí que conozco a los jóvenes que hoy marchan”: Diego Molano en la Cámara de Representantes

Este martes 25 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, entregó sus argumentos sobre cómo ha actuado la fuerza pública durante estas últimas semanas de protestas en Colombia, teniendo en cuenta las graves denuncias y casos de abuso policial que han dejado jóvenes muertos y decenas de heridos, en medio de la moción de censura en su contra.

Lo primero que dijo Molano fue que el gobierno de Iván Duque y todos sus funcionarios tienen un talante democrático, “reconocemos a las instituciones reconocemos al Congreso, reconocemos la responsabilidad que tenemos de rendir cuentas al país”, sostuvo.

Luego, señaló que se siente honrado de haber servido a la patria desde sus diferentes cargos públicos y es por eso que entiende a los jóvenes que hoy salen a marchar. “Sí que conozco a los jóvenes hoy que están marchando y sí que conozco a los jóvenes de las comunas de Siloé y sé las angustias por las que han pasado. Y reconozco las víctimas porque fui partícipe de la ley de víctimas”, comentó el ministro.

Habló sobre la polémica operación militar en el Guaviare en el que denunciaron la muerte de varios menores de edad. El ministro aseguró que en ese bombardeó murieron solo ocho personas, entre ellas un joven de 16 años, “y por el derecho internacional humanitario es considerado un combatiente. La responsabilidad sobre ellos la tienen los criminales, a ellos hay que descalificar, a los que reclutan a los niños, los deshumanizan y a través de ello buscan afectar a la sociedad colombiana”.

Ya sobre las protestas, Molano explicó que es hijo de la Constitución de 1991 por lo que respeta profundamente las protestas pacíficas. “Marché después de la muerte de Luis Carlos Galán para que nuestra constitución cambiara, para que garantizara los derechos de todos los colombianos, para que fuera más pluralista y ese día que marché con más de siete millones de colombianos que depositaron una papeleta que le dio el cambio a la constitución, no se tuvo derrumbar monumentos, no se tuvo que destrozar una estación de TransMilenio”.

Según Molano el gobierno de Duque ha respetado esas protestas. Informó que en 2019 contabilizaron 6.921 protestas pacíficas en Colombia que acompañó la Policía. En 2020 fueron más de 16.000 manifestaciones en 900 municipios colombianos. “Y solo en este periodo de tiempo, del 28 de abril a hoy, se han realizado más de 9.000 actividades de manifestación, de concentraciones en más de 700 municipios colombianos”, sostuvo.

El ministro señaló que tienen clara una política de derechos humanos para que todos los miembros de la fuerza pública conozcan del actuar dentro del marco del respeto a esos derechos.

Y agregó: “Nosotros respetamos a los manifestantes pacíficos pero a los violentos, a los criminales, a los que después se convierten en hechos delictivos que afectan a la sociedad colombiana, tenemos que actuar con toda contundencia”.la destrucción de la estación de TransMilenio, porque después de la piedra viene las bombas molotov que incineran los establecimientos públicos, porque después de las piedras vienen la afectación a las institucionalidades porque después vemos los atentados contra los CAI”, señaló.

Y agregó: “Nosotros respetamos a los manifestantes pacíficos pero a los violentos, a los criminale, a los que después se convierten en hechos delictivos que afectan a la sociedad colombiana, tenemos que actuar con toda contundencia”.

Sobre lo ocurrido esta noche en el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, que ardió luego de fuertes disturbios que se vivieron en la zona en medio de las protestas sociales en ese municipio, Molano aseguró: “Nada justifica que por levantar un bloqueo tenga que atentarse contra la alcaldía contra el Palacio de Justicia en una sociedad y eso lo tenemos que rechazar todos”.

El ministro también habló sobre el Esmad y aseguró que es un pilar para la democracia y que los colombianos deben respetar a sus integrantes. “Tienen el objetivo de manejar la manifestación pacífica y controlar los disturbios, ellos no actúan en las manifestaciones pacíficas, actúan cuando se generan los desacuerdos. Yo sí los he visto en todos los lugares de Colombia y los admiro”, dijo el ministro en el debate.

El funcionario de Duque igualmente defendió la asistencia militar que para muchos críticos es un uso desproporcionado de la fuerza pública contra los manifestantes. “Lo primero es que es una herramienta legal aprobada por este Congreso, segundo, es temporal y excepcional y está avalada por la Corte Constitucional y nunca suplen a la autoridad”.

El ministro rechazó el ataque que han recibido los policías, pero eso sí no entró en mucho detalle sobre los civiles que han fallecidos en medio de las protestas y tampoco explicó los abusos de la fuerza pública que hasta organizaciones internacionales han rechazado y han seguido durante estos días de protesta.

La CIDH expresó su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas.

Vea aquí el debate en la Cámara de Representantes:

El rechazo de la oposición al ministro Molano

El primero en hablar fue el representante Inti Asprilla, quien cuestionó al ministro de Defensa por la proporcionalidad de la fuerza. “Molano, ¿que una persona tire una piedra justifica matarla con armas de fuego? ¿Que un joven le pegue una patada a un policía justifica su asesinato? ¿Eso es un uso proporcional de la fuerza? Es muy difícil en tan poco tiempo poder hablar de todo lo que ha pasado acá”, señaló el representante de la Alianza Verde.

“Usted, Molano, debe irse porque justicia debe ser hecha, debe ser para todas las víctimas de la violencia policial en este paro. Por último, piensan ustedes con sus bellos uniformes y con la ceremonia propia de quienes creen que un arma les da poder, que vencerán a los mejores y les digo una cosa, estos jóvenes son absolutamente fuertes porque fuerte es aquel que lucha por su libertad”, Asprilla.

Seguido, habló el representante Fabián Orduz, quien señaló: “Señor ministro, aquí quién da las órdenes si encontramos policías sin identificación plena en diferentes partes del país, en los diferentes departamentos donde se encontraban los manifestantes. Esto es una clara violación a los derechos humanos y quién responde por las 49 personas que han fallecido durante este paro nacional”.

Por su parte, la representante Katherine Miranda, expuso lo que para ella son las mentiras que dijo Molano en el debate del Senado. “También miente en el caso de Alison y yo como mujer no le voy a permitir eso. La Fiscalía en ningún momento dijo que hubo abuso sexual, dijo que descartaba el acceso carnal violento. Esto revictimiza a Alison, quien se suicidó después de que policías abusaran sexualmente de ella, eso no es ético, eso no es correcto”.

“Ustedes dicen que no usan gases lacrimógenos vencidos ministro, todos dicen que respetan los protocolos. Pues este es un gas lacrimógeno vencido y me lo entregaron los jóvenes en la ciudad de Ibagué y cuando usted utiliza este gas lacrimógeno vencido contra los manifestantes, como lo están haciendo, claramente atenta contra la vida de los manifestantes”, Miranda.

El representante David Racero también argumentó por qué cree que Molano debe dejar el cargo. “Usted debe renunciar inmediatamente al cargo del Ministerio de Defensa y salir inmediatamente de ese cargo porque usted es el responsable político de toda la violación sistemática de los derechos humanos cometidos en el último mes en el marco de la movilización y el paro nacional”, dijo el congresista.

“Agentes en servicio de la Policía que disfrazados entre la movilización y dentro del paro y que por los vídeos que tenemos, los vídeos presentados por la comunidad, quedan en evidencia de su participación al momento de la generación de algunos de los disturbios presentados en el país”, denunció Racero.

En su turno, la representante María José Pizarro, sostuvo que el ministro, “le dio a la protesta un tratamiento de guerra, jóvenes, mujeres, indígenas quedaron a merced de los abusos y de la violencia, de la brutalidad y toda esa violencia son su responsabilidad porque usted está al frente de las fuerzas armadas y de la seguridad de este país”.

“Usted decidió que miles de jóvenes soldados y policías jóvenes dieran la cara, pusieron el pecho a afrontar la indignación y que tuvieron que lidiar con la pobreza y con la crisis social que el gobierno uribista a generado en este país y fue su decisión señor ministro”, Pizarro.

