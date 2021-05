Claudia López anuncia reactivación de todos los sectores económicos de Bogotá a partir del 8 de junio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Este lunes 24 de mayo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reapareció en cumplimiento de sus funciones como mandataria local, después de haber tenido que apartarse del cargo por su infección con covid-19. A través de un discurso transmitido en vivo en las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá la alcaldesa reflexionó frente a las políticas de atención frente al Paro Nacional que completa 28 días, la educación de los jóvenes y la reactivación económica de la ciudad.

Sobre este último punto la mandataria que ya superó la enfermedad hizo importantes afirmaciones para los trabajadores bogotanos de diferentes sectores económicos. López señaló que, a pesar de que la alerta en la capital por la pandemia del coronavirus sigue siendo alto, la reactivación de los sectores que sostienen la economía debe darse pronto, razón por la que ya dio una fecha para la reapertura.

“Aunque la pandemia no se ha acabado y debemos mantener los mayores niveles de autocuidado y protocolos de bioseguridad, todos los sectores de la economía se reactivarán a partir del 8 de junio, la gente necesita trabajar”, anunció la alcaldesa.

Precisamente, para continuar con el avance de la reapertura de las instituciones educativas y el regreso de las clases presenciales en Bogotá, la mandataria local confirmó que desde este martes inicia la vacunación de maestros de los colegios y jardines públicos de la ciudad para que los niños y jóvenes puedan regresar a las instituciones y sus padres puedan regresar a trabajar.

Aún hay inquietudes sobre cómo se dará esta reapertura total en la ciudad, teniendo en cuenta que, actualmente, la ciudad sigue atravesando una dura situación por el tercer pico de la pandemia. Las Unidades de Cuidados Intensivos de la ciudad ya superan el 95% de ocupación, de hecho, en la capital están sugiriendo trasladar a varios pacientes a tras ciudades con menos ocupación de camas para que sean atendidos.

Sin embargo, la mandataria señaló que este jueves 27 de mayo “presentaremos en detalle los protocolos de bioseguridad, ventilación y cuidado con los que reactivaremos la economía bogotana”. López resaltó la importancia del sector empresarial para la reactivación de la ciudad, así como la necesidad de incorporar a los jóvenes dentro de su cuerpo de empleados.

“El tejido empresarial y comercial es la fuerza más poderosa de inclusión social y productiva de Colombia y la vamos a poner a funcionar, con todo el cuidado, a su máximo potencial (...) Empresas y jóvenes se necesitan mutuamente para sobrevivir y salir adelante de esta crisis”, apuntó Claudia López durante su discurso.

Así mismo, en concordancia con esta última afirmación, la mandataria reveló un cambio en la inversión del presupuesto de la ciudad. “Vamos a cambiar las prioridades del presupuesto de Bogotá. Vamos a cambiar la destinación de dos billones de pesos del presupuesto para destinarlo a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres, de renta básica para todas las familias en pobreza extrema, de atención humanitaria para que nadie pase hambre”, explicó.

Agregó que aumentarán de 20.000 a 50.000 los cupos de educación superior pertinente y gratuita para los jóvenes, y se invertirá más en sectores que generan alto empleo en Bogotá como la construcción de vivienda, vías locales, parques y también en sectores como telecomunicaciones y marketing digital.

Además de estos anuncios, Claudia López se refirió a las jornadas de protesta de las últimas semanas y señaló que los días de aislamiento por su contagio con covid-19 le sirvieron para entender el panorama de las movilizaciones escuchando a los jóvenes manifestantes.

“En primer lugar, estos días de distancia me ayudaron a entender que a diferencia de lo que yo veía hace un mes, no hay un paro sindical en la mitad de un tercer pico de la pandemia, que no comprende que estamos al borde de un colapso hospitalario y que ya retiraron la reforma tributaria. La que no estaba comprendiendo era yo (...) quiero empezar por ofrecerle excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos” expresó la alcaldesa.

