Video: Hinchas acuden a la sede de Atlético Nacional a presionar jugadores y exigirles resultados

El 26 de mayo Atlético Nacional se enfrentará a la Universidad Católica (Chile) por la última jornada del Grupo F de la Conmebol Libertadores. El conjunto colombiano deberá ganar si quiere clasificar a la siguiente fase del torneo sin depender del resultado entre Nacional (Uruguay) y Argentinos Juniors.

El club argentino es el que comanda el grupo con 12 unidades, seguido de Universidad de Chile (6 puntos), Atlético Nacional (5 puntos) y Nacional (5 puntos).

Pues bien, este 23 de mayo cerca de 100 hinchas de la barra Los del Sur acudieron a las instalaciones del club antioqueño en Guarne para presionar a los futbolistas y manifestarles su inconformismo por los resultados el primer semestre de este 2021.

Mientras los jugadores entrenaban, los fanáticos se valieron de arengas, cánticos y, de manera equívoca, de insultos para exigir que jueguen mejor. Tanto fue así que los futbolistas salieron a escucharlos y también dejar sentada su posición.

En uno de los videos compartidos por la hinchada, se observa y escucha a uno de los voceros de Los del Sur diciendo:

Quien habló en representación de los futbolistas del dos veces campeón de la Copa Libertadores fue el capitán del equipo y su referente en ataque, Jefferson Duque. “Qué más les vamos a decir. El compromiso lo tenemos allá y tenemos que venirnos clasificados. No tengo nada más por decir”, dijo en delantero.

La mesura en las palabras de Duque quizá se debe a las críticas recibidas el pasado 21 de enero, día en que, luego de que Atlético Nacional perdiera contra Deportes Tolima, en rueda de prensa expusiera:

“Quise venir en representación del grupo a poner la cara, a pedirle disculpas a toda nuestra hinchada, al profe, porque esto que pasó es una vergüenza. Nos viene pasando y ya no nos tiene que pasar más. No vine aquí para quedar bien con la hinchada, pero quiero que mis jugadores entiendan donde estamos (...). De aquí nos tenemos que tocar las que son para salir de este bache, pero ya no más, ya no más”.