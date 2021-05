J Balvin promociona su nueva canción bailando en las calles de Nueva York

‘¿Qué más pues?’, es el título de la nueva canción que J Balvin se encuentra promocionando a través de sus redes sociales, en las cuales cuenta con millones de seguidores, para quienes compartió una serie de videos en los cuales aparece bailando lo que promete ser un nuevo éxito.

Los contenidos publicados desde su cuenta de Instagram, fueron grabados en las calles y el Metro de Nueva York (Estados Unidos), donde el artista colombiano no dudó en entregar sus mejores pasos frente a todos los transeúntes.

Inclusive, muchos internautas sugieren que a partir de estos videos nació una nueva tendencia, pues varios de sus seguidores replicaron el baile y lo difundieron en redes sociales con la etiqueta #QuéMásPues.

Ante quienes lo cuestionaron por movilizarse en transporte público y no en los lujosos vehículos en los que suele transitar, el intérprete de canciones como ‘Mi gente’ y ' Blanco’ expresó que lo hace porque en la ciudad, una de las que tiene mayor congestión vehicular en el mundo, hay muchos trancones que lo retrasan en sus planes.

J Balvin bailando en el metro de Nueva York

Además, en el recorrido que hizo por ‘la gran manzana’, J Balvin se encontró con algunos seguidores que aprovecharon para tomarse fotos a su lado y conocerlo personalmente. Él, por su parte, no dudó en dar muestras de su encuentro en sus historias de Instagram.

Sobre la fecha de lanzamiento del tema, su equipo decidió guardar total hermetismo por ahora y, en ese sentido, no ha sido revelada.

J Balvin bailando en las calles de Nueva York

La evidente felicidad que demuestra el reguetonero paisa por estos días, no tiene fundamento solamente en el lanzamiento de su nueva canción, sino que también está ligada al hecho de que va a ser papá, tal y como lo expresó la revista Vogue su pareja, la modelo y exreina de belleza argentina Valentina Ferrer.

“Mientras me lo tome como algo natural y que fluya es mejor. No hay que estar pensando en el tiempo que me falta ni en si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que voy viviendo la etapa como un día a día. Eso me ha ayudado muchísimo”, aseguró Valentina Ferrer, quien admitió que el padre de su primogénito está muy contento con la idea de ser padre, aunque siente un poco de temor por el futuro.

Además, recientemente fue reconocido como uno de los artistas más escuchados del mundo en la plataforma digital Spotify.

Resulta que ‘Mansión reguetón’ es la lista de mayor referencia del género urbano en la mencionada plataforma de música, teniendo en cuenta que posee más de 3,6 millones de seguidores luego de tan solo dos años de haber sido creada, quienes de acuerdo con un reciente informe tienen una evidente predilección por la música de J Balvin.

Así entonces, se puede ver cómo el artista logró superar los impases que le generó con cientos de seguidores su falta de pronunciamiento, en los primeros días, sobre la tensa situación que vive Colombia desde que se convocó el pasado 28 de abril a un paro nacional.

Aunque después de eso J Balvin publicó varios mensajes abordando la crisis social del país, el músico continuó recibiendo nuevos cuestionamientos ante los cuales se pronunció con vehemencia: “Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía, ¿entonces?”, aseguró en primer lugar. Luego de eso, resaltó que no hay que generalizar respecto de la violencia que ha estado ocurriendo en el marco de las protestas.

“Está claro que hay una injusticia, la gente está sufriendo, la gente inocente que está luchando por sus sueños está muriendo en las calles por la fuerza pública. No quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesinos, como hay gente buena hay gente mala, no se puede generalizar porque lo único que hacemos es seguir polarizando”, señaló para entonces.