Con Everton humillado, le llueven críticas a James por su viaje en avión privado a Colombia

La primera temporada de James Rodríguez en el Everton estuvo marcada por las lesiones. Foto vía Pool REUTERS/Peter Byrne

Para nadie es un secreto que el mayor objetivo del Everton en la temporada que culminó este 23 de mayo era clasificar a competencias europeas. Sin embargo, los dirigidos por Carlo Ancelotti, que se mantuvieron como líderes las primeras fechas de la Premier League, desinflaron al final y quedaron décimos, sin la posibilidad de jugar Champions, Europa o Conference League en la siguiente temporada.

Pese a que ya en la penúltima fecha las opciones de Everton de ubicarse en los siete primeros lugares de la liga inglesa era casi nula, se esperaba que su cierre de campaña ante Manchester City fuera memorable, que le sirviera por lo menos para quedar octavo, pero no fue así. Este domingo, sin Yerry Mina y James Rodríguez en el campo de juego, perdió 0-5.

“Hemos mejorado con respecto al año pasado y ahora tenemos que trabajar para mejorar la plantilla y ser más competitivos la próxima temporada”, fueron las palabras de Carlo Ancelotti.

Uno de los jugadores que ha sonado como posible fichaje del Everton la próxima temporada es Philippe Coutinho, quien, más allá de entrar a disputar la posición de James Rodríguez, llegaría para hacer dupla con él en el medio campo. Para algunos al cafetero le ha faltado compañía para crear más opciones claras de gol.

Lo cierto es que la llegada de James Rodríguez a los blues no fue lo que algunos hinchas esperaban. El volante creativo no brilló, no por falta de calidad en su pierna izquierda, sino por las lesiones que lo acompañaron durante toda la temporada. Parte de la afición y de la prensa deportiva ha cuestionado que no estuviera en partidos clave, como los juegos ante el Aston Villa, Wolverhampton y Manchester City.

Críticas a James por viaje en su avión privado a Colombia

Uno de los críticos del colombiano es el periodista Richard Keys, de BeIn Sports, quien cuestionó el permiso especial que Everton le dio a James para viajar a Colombia, pensando en recuperarse de su más reciente lesión de cara a las Eliminatorias, antes de que culminara oficialmente la temporada.

“Veo que el talismán del Everton tiene en mente otras cosas además del último día crítico para su club. Aún así, al menos se mantiene caliente con una manta azul”, escribió Keys en Twitter.

La referencia a la manta azul es por la fotografía que el colombiano compartió en sus redes sociales, en la que se le ve recostado en la cama de su avión privado.

Famososo reaccionaron a la foto de James Rodríguez a bordo de su avión privado / (Instagram: jamesrodriguez10).

Seis días atrás Keys ya había arremetido contra James, manifestando que no ayudaba a sus compañeros a defender y que le faltaba regularidad

“He tenido razón sobre James desde el primer día. Él no puede correr y si pudiera, no lo haría. Juega bien pero es un lastre. No defiende. Ponlo en el medio y verás que los jugadores corren alrededor y fuera de él (...). Sí, puede deslizar una buena pelota de vez en cuando y su GPS de derecha a izquierda, que ya es una marca registrada, puede ser efectivo, pero no es así todo el tiempo. Si no tiene gente que le haga un cambio es un lujo en un equipo que necesita avanzar”. concluyó.

Esta temporada James Rodríguez jugó 26 partidos. Puntualmente en la Premier League, estuvo en 23 encuentros y se perdió 14, la mayor parte de las veces por sus molestias físicas. Resta esperar si se alcanza a recuperar para el partido en que Colombia enfrentará a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, el próximo 3 de junio.

