Así les fue a los colombianos en el fútbol europeo

Por primera vez desde hace cinco años ningún cafetero fue campeón de liga con su club. Foto: Archivo

Este fin de semana se dio por terminada la temporada 2020/2021 en el fútbol de Europa y solo restan las finales de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. En algunas ligas hubo un nuevo campeón y los clasificados a torneos internacionales también se conocieron finalmente. En varias de las mejores ligas hubo presencia colombiana, pero el rendimiento no fue el esperado.

El balance de los futbolistas colombianos no fue tan positivo como se venía presentando en las últimas temporadas, pues ninguno de los que juegan en las grandes ligas de Europa pudo coronarse campeón del torneo local con su club, y además fueron pocos los que lograron clasificarse a un certamen continental para la próxima campaña. En la mayoría de los casos, las lesiones fueron las protagonistas e impidieron un mejor desempeño de los cafeteros.

LaLiga Santander - España

En esta competencia ninguno de los equipos clasificados a torneo internacional cuenta con un colombiano. Atlético de Madrid fue campeón y seis cafeteros tuvieron presencia con sus equipos, sin embargo, solo uno pudo consolidarse en su club.

Jeison Murillo fue el colombiano de mayor regularidad en esta temporada de la Liga española. En el Celta de Vigo se hizo referente y pudo ganarse el puesto de defensa en la titular. En ataque siempre fue un arma fuerte en la táctica fija del ‘Chacho’ Coudet y anotó dos goles; ante Valladolid y Osasuna. En total Murillo jugó 31 partidos de los 38 con los que concluyó esta temporada de La Liga.

Carlos Bacca, experimentado delantero del Villarreal fue yendo de menos a más. Su temporada se vio marcada por dos lesiones que le hicieron perder seis partidos en la primera vuelta de La Liga. Tuvo uno de sus peores registros goleadores desde que juega en el submarino amarillo y en el fútbol español: fueron apenas cinco anotaciones de Bacca en este periodo. En total jugó 23 partidos y solo en nueve de estos fue inicialista, con su club terminaron en el puesto séptimo que les dio cupo a la Conference League. Sin embargo, aún tienen oportunidad avanzar a la Champions en caso de ganar la Final de la Europa League ante el Manchester United.

Luis Javier Suárez, delantero del Granada, fue al lado de Murillo quizá el colombiano con mejor rendimiento en España. Una lesión lo privó de jugar seis partidos cuando traía una gran regularidad con su club. Anotó cinco goles en 27 partidos que disputó, en 18 de estos fue titular y es bien recordada su actuación ante el Barcelona al que derrotaron por 1-2 con un gran nivel.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández inició la temporada afianzándose como titular, pero luego una sanción le cortó su buen comienzo con el Getafe. Se perdió seis partidos y desde entonces no volvió a ser el mismo, luego vino una lesión en el quinto metatarsiano que lo sacó por otras nueve jornadas. Anotó dos goles en los 23 partidos que alcanzó a jugar, 18 de estos como inicialista.

Johan Mojica llegó al Elche a mitad de temporada proveniente del Atalanta de Italia y alcanzó a consolidarse en el equipo. Al final disputó 17 partidos y de manera agónica se salvaron del descenso quedando en el puesto 17.

Helibelton Palacions al igual que Mojica llegó a mitad de temporada para jugar con el Elche con el que lograron mantener la categoría. Al final disputó 11 partidos en total.

Serie A

En Italia, los delanteros del Atalanta, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, fueron unos de los colombianos más regulares alrededor del mundo, pues su efectividad goleadora sirvió para que el equipo de Bérgamo consiguiera su clasificación a la UEFA Champions League por tercera vez consecutiva.

Entre ambos marcaron 37 goles. ‘Luisfer’ quedó tercero en la tabla de goleadores con 22 anotaciones, por detrás de Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku. El ‘Toro’ por su parte marcó en 15 ocasiones.

Juan Guillermo Cuadrado en Juventus logró su mejor temporada desde su llegada, a pesar de que la campaña representó el fin de la racha de diez títulos de Serie A consecutivos, el ‘Panita’ se consagró como uno de los jugadores más importantes de su club. Con la ‘juve’ conquistó el título de la Copa Italia.

David Ospina no tuvo los mismos minutos con el Napoli y solo disputó 16 partidos en total en los que recibió 12 goles. Sin embargo, logró sacar su arco en cero en ocho oportunidades. Cristian Zapata jugó solo en 12 partidos del Genoa y sumó 970 minutos en la temporada. Andrés Tello jugó 17 compromisos con el Benevento y anotó un gol, no obstante, su club no logró mantener la categoría y descendió.

Premier League

El defensor Davinson Sánchez finalizó la temporada clasificado para la próxima Conference League con el Tottenham y fue el único colombiano que hará presencia en un torneo continental. Davinson volvió a jugar después de un mes con los ‘Spurs’ y completó 18 partidos en total, jugando 1.486 minutos.

James Rodríguez y Yerry Mina no tuvieron la mejor temporada con el Everton, pues su equipo desperdició la posibilidad de copas continentales que acarició buena parte del torneo. Yerry fue el de más partidos con 24 y dos goles, frente a 23 y 6 anotaciones de James. Las lesiones frenaron la continuidad de ambos desde abril, cuando Everton se desplomó en la tabla de posiciones.

Steven Alzate jugó 14 partidos en la temporada con el Brighton, apenas cuatro completos. Su año de Premier estuvo marcado por bajo rendimiento y problemas físicos. Empezó como titular, pero en el transcurso del certamen perdió su lugar.

Culminó con 873 minutos y un gol para la victoria 0-1 ante Liverpool en Anfield por la fecha 22.

Ian Poveda, de 21 años, fue alternativa para Marcelo Bielsa en el Leeds esta campaña. Su equipo terminó con 59 puntos en el noveno puesto de la primera división. El extremo jugó 14 partidos y 341 minutos, siempre desde el banco.

Bundesliga

En Alemania Jhon Córdoba con el Hertha Berlín inició siento importante, pero luego una lesión lo perjudicó. En su primera temporada con el equipo marcó 7 goles en 21 juegos.

Turquía

Radamel Falcao no tuvo su mejor desempeño con el Galatasaray. En la Superliga turca Falcao jugó 17 partidos, siendo titular en nueve de estos encuentros y entrando en ocho ocasiones desde el banquillo de suplentes. Solo en el partido por la fecha 34 el entrenador Fatih Terim decidió dejarlo durante todo el juego como emergente, en el resto de juegos siempre que estuvo ausente fue por alguna lesión.

Tuvo dificultades físicas en el fémur, en el muslo y hasta en su cara tras verse afectado por un golpe de un compañero durante un entrenamiento. Fueron 21 partidos de la Superliga de Turquía los que se perdió Falcao por las diferentes lesiones. El atacante colombiano marcó nueve goles y asistió en dos oportunidades. Terminó como el goleador de su club en este periodo.

