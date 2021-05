“Se le ve esa cara supremamente horrible”: Yina Calderón le jugó una broma a su papá con supuesta cirugía

Foto de redes sociales.

Yina Calderón continúa aprovechando sus días de fama en redes sociales gracias a sus polémicas y ocurrencias. Recientemente no solo apareció pasada de copas en sus historias de Instagram mientras promocionaba su nuevo trabajo musical, sino que también le puso final al lío de las muñecas Barbie que tuvo con la exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez y que le mereció tantas críticas y rechazo de algunos seguidores.

Ahora, para diversión de los usuarios, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram la pesada broma que le jugó a su padre por WhatsApp y la gracia que le causó la inesperada reacción de este.

Yina Calderón le grabó un video a su papá para contarle que supuestamente se mandó rellenar un poco sus labios así como levantar los pómulos, todo con tal de cambiar su apariencia y verse mejor. En la grabación, además de mostrarle cómo le quedó el rostro, le preguntó cómo le parecía que había quedado.

Para sorpresa de la influenciadora el señor no reaccionó bien, por el contrario, este le reprochó el haberse hecho los supuestos procedimientos. Así tal cual se escucha en las grabaciones que el papá de Yina le envió por WhatsApp y que ella misma compartió en su cuenta de Instagram.

“¿Qué se hizo en la cara, ole? ¿Se enloqueció? Virgen Santísima, se le ve esa cara supremamente horrible. ¿Usted qué está haciendo? Se ve supremamente fea, supremamente fea”, mencionó el señor en los audios, cayendo en la broma de su hija, a quien le causó mucha gracia.

“No he parado de reírme ja, ja, ja. Vean lo que me dice mi papá ja, ja, ja. Tan lindo, qué inocente. Que alguien le diga que es un filtro ja, ja, ja”, escribió la influenciadora, corroborando que efectivamente no se ha realizado ningún procedimiento en su rostro sino que utilizó un filtro con el fin de asustar a su papá.

El señor no fue el único que resultó sorprendido por verle así el rostro a Yina Calderón. Decenas de usuarios le han comentado a la polémica empresaria que el relleno de labios y el levantamiento de pómulos no le lucen, por lo que le recomiendan que nunca vaya a realizarse estos procedimientos.

“Al menos ya sabemos que la familia sí le dice la verdad, otra cosa es que ella no los escucha”; “Al paso que va así va quedar en unos años”; “Se ve bella así natural”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Días atrás, Yina Calderón compartió la noticia de la llegada de su nueva mascota, con la que ha mostrado un poco su faceta, poco conocida, como amante de los animales. Su nombre es Roma y es una perra de raza shitzu miniatura. Fue un regalo de su hermana, Juliana Calderón, quien sorprendió a la influenciadora tras llegar al lugar en el que próximamente abrirá una nueva tienda de fajas y spa de uñas en Bogotá, en donde también se podrán consumir cócteles y otros licores.

Lo que le pareció insólito a sus seguidores fue que a través de las historias de Instagram quedó registrado el momento en que Calderón saca dinero de su bolso y le pide a su hermana Juliana que la ayude comprándole a Roma comida y otros elementos necesarios. Esto por el hecho de que no tenía previsto el regalo y quizá no tiene mucha experiencia con los perros como mascotas.

