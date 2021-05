“No sea metida ni sufra por plata ajena”: ‘La Segura’ arremetió contra seguidora

‘La Segura’ es una de las figuras públicas más populares del momento y muestra de ello son sus millones de seguidores en Instagram, a quienes les compartió hace pocas horas unas historias en video con las que salió al paso de una seguidora que criticó su viaje a México, donde disfrutó de las playas en Quintana Roo, del licor y la comida típica que se prepara en el país ‘manito’.

Natalia Segura (nombre de pila), comenzó sus intervención con un saludo a quienes le siguen y están pendientes de su vida personal en redes. Sin embargo, arremetió de inmediato contra una usuaria que, según ella, “está sufriendo por plata ajena” al sugerir que ella perdía el tiempo en su viaje porque dedicaba tiempo a descansar y ver series en el cuarto del hotel.

“Ayer una tipa muy preocupada por mi paseo y yo me pregunto, ¿por qué la gente sufre por plata ajena? El mensaje decía: ‘¡Ay, usted no hace sino dormir!’ ¡A ver! Llevamos una semana y nos hemos bebido casi todo el tequila de México, hemos trasnochado y hecho de todo en estos días ¿Qué tiene de malo descansar? Criticando que porque ayer subí unas historias de que íbamos a dormir y no a salir de fiesta ¿Acaso es que somos robots? ¡No! Nosotros también nos cansamos porque disfrutamos de todo el paseo”, cuestionó ‘La Segura’ desde sus historias de Instagram.