ELN estaría dispuesto al diálogo, incluso con Álvaro Uribe

El saliente alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció que desde hace 17 meses el Gobierno nacional, a través de delegados de la Santa Sede y la ONU, ha explorado la posibilidad de abrir una negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Monseñor Montemayor explicó cuáles son los avances de ese acercamiento.

Los dos intervinientes de esa exploración han sido Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y el monseñor Luis Mariano Montemayor por parte del Nuncio Apostólico y la Santa Sede.

Estos acercamientos fueron autorizados por el presidente Iván Duque y apoyados por el alto comisionado para la Paz. Hasta el momento se sabe que Álvaro Uribe también exploró la posibilidad en dos reuniones que, al parecer, fueron la causa de Miguel Ceballos para dejar el cargo.

Pese a esa situación y que los diálogos se encuentran detenidos en cesiones a las condiciones de las partes, se logró conocer que la guerrilla del ELN sí tiene intenciones de adelantar una nueva mesa de conversación, como la que se interrumpió después del atentado bomba en la Escuela de Cadetes General Santander.

Así lo explicó el monseñor Luis Mariano Montemayor en entrevista con el diario El Espectador. Él, que ha participado de las reuniones, afirmó que su labor fue determinar si el ELN estaba dispuesto y la respuesta fue que sí. Pero ni la guerrilla ni el Gobierno esperan ceder en las condiciones iniciales para sentarse.

Para Montemayor, las condiciones no son inamovibles y cambian de acuerdo al contexto, así como se han dado avances. Monseñor explicó que la condición del Gobierno de liberar a todos los secuestrados presenta inconsistencias, debido a que la información que tienen es histórica y algunos ya no están en cautiverio o con vida, mientras que los de 2018 en adelante están casi todos libres. Por ejemplo, el exalcalde del Alto Baudó, Tulio Mosquera, tiene un juicio revolucionario por los guerrilleros que lo mantienen cautivo y no están dispuestos a liberarlo.

“Nosotros en lo que entramos muy claramente fue en saber si había voluntad del ELN a entrar en un cese de hostilidades con el Estado colombiano, y la respuesta fue que sí”, señaló el monseñor Montemayor al diario.

Él junto a Massieu, según dijo, habrían recibido información sobre liberaciones de secuestrados y esfuerzos por liberarlos que le permiten al sacerdote firmar que hay gestos de paz, como el cese al fuego que declararon en el mes de abril.

Monseñor reconoce que el expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los más críticos de negociar con los grupos armados, pero aseguró en la entrevista con El Espectador que “los mejores acuerdos se hacen con los peores enemigos”.

Por eso contó que a lo largo de la exploración de voluntades de paz, el exmandatario ha jugado un papel importante. Primero, Uribe se reunió con Juan Carlos Cuéllar, como le molestó a Ceballos, y segundo, sus inquietudes han llevado a convocar a diversas organizaciones internacionales en el diálogo.

Según Montemayor, él tuvo que ir a buscarlo en Rionegro, donde vive el expresidente, para consultarle, por petición de la Santa Sede, si él estaba en contra de dialogar con esa guerrilla. A monseñor le sorprendió que ni Uribe ni la delegación del ELN viera con malos ojos la participación de ambos en el proceso.

El expresidente Álvaro Uribe no estuvo de acuerdo con que se levantara la designación de gestor de paz de Juan Carlos Cuéllar, como ocurrió en 2019 a causa del atentado con la Escuela General Santander. Intervino por su liberación y celebró que fuera puesta en libertad nuevamente para esta nueva exploración. Según monseñor Montemayor, durante el gobierno del expresidente fue cuando más se avanzó en una posibilidad de paz con esa guerrilla y ambos lo reconocen.