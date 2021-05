Cartas cruzadas: Gaviria asegura que MinDefensa ‘no conoce el verbo rectificar’

Tensiones entre minDefensa, Diego Molano, y expresidente César Gaviria, escalan por cuenta del Paro Nacional Fotos: Colprensa

A poco menos de 24 horas de la prueba de fuego que afrontará el actual ministro de Defensa, Diego Molano, en el Congreso de la República, el expresidente, y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria le respondió en una extensa misiva la carta enviada el viernes anterior por el funcionario.

Gaviria, quien no ha ocultado sus críticas a las formas con las que el ministro ha manejado el Paro Nacional, respondió después de que Molano replicara a sus observaciones sobre los bloqueos en las vías nacionales y las acciones pertinentes por parte de la Fuerza Pública para devolver la estabilidad a municipios y ciudades que sufren desabastecimiento por dicha causa.

El expresidente no se contuvo en su carta, de 8 páginas de duración, y formuló serios reparos a Molano, así como a la actual canciller, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez.

En un aparte del documento, Gaviria señaló que “celebro las declaraciones del Ministro de Defensa, en el sentido de lo que según él quiso decir. Pero yo le diría que no olvide que una declaración no se mide por las intenciones, sino por sus consecuencias. Esa preocupación para nosotros nunca ha sido menor”.

Para ripostar con la siguiente afirmación: “el Ministro ha dado declaraciones que son útiles y las celebro. Sin embargo, no los hemos malinterpretado, lo que pasa es que no conoce el verbo rectificar”.

Con respecto al rol de la nueva canciller en la crisis, especialmente en el ámbito internacional y ante el Consejo de Seguridad, el expresidente declaró que no la tendrá fácil, menos aún con lo que él considera el mal manejo de Molano en la crisis del Paro Nacional, que completa 25 días sin una solución a la vista.

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, blanco de críticas del expresidente César Gaviria Colprensa.

En sus palabras, Gaviria escribió que “le va a quedar bien difícil a la nueva Canciller, o a quien haga sus veces, explicar las declaraciones y actuaciones del Ministro de Defensa de Colombia a luz del proceso de paz. No creo que sea fácil explicar lo que dijo, pero no aquello que quiso y no quiso decir. Más que difícil, sería imposible con el artículo que la Canciller público”.

Así mismo, criticó las declaraciones de la vicepresidenta Ramírez en cuanto a asignar responsabilidades de la crisis actual a la firma del Acuerdo de Paz. Incluso manifestó abiertamente que la funcionaria “cancele su gira internacional ya en marcha. Lo que ella dice es realmente una explicación ridícula que tendrá un rechazo global sobre Colombia”.

Director del Partido Liberal César Gaviria y presidente de Colombia, Iván Duque. Foto: Colprensa.

En la asignación de las responsabilidades por los muertos acaecidos durante el Paro Nacional, el expresidente indicó que debe cursarse una investigación contra los responsables de estos decesos, so pena, advierte, de que el país sea juzgado por no asumir sus responsabilidades: “para defendernos apropiadamente a riesgo de una severísima condena que nos puede llevar a la Corte Penal Internacional, el Gobierno debe procurar solicitar una investigación por cada uno de los 46 muertos”.

“El Presidente quiso asegurar que el gobierno usaría la Fuerza Pública para abrir los bloqueos, me refiero a la orden que dio en algún momento para desplegar la Fuerza Pública y despejar las vías. Nunca pensé que los generales o coroneles fueran a tomar decisiones que más tarde los pudieran llevar a la justicia penal internacional”, sentenció el expresidente César Gaviria.

Gaviria concluye su misiva enviando un mensaje al primer mandatario para que actúe con mayor agilidad dadas las circunstancias que está adquiriendo el movimiento social en el país: “le rogamos al presidente Duque que actué con más prisa y determinación. Han sido muy lentas sus actuaciones. De otra manera lo desbordará el estallido social. Las dudas y retrasos con los que ha actuado el ejecutivo han hecho la situación aún mucho más grave”.

Esta es la carta del expresidente César Gaviria, enviada a la opinión pública a primeras horas del 23 de mayo.

Carta Respuesta Ministro de... by Semana