“Amante de los presidentes de turno”: María Fernanda Cabal arremetió contra Armando Benedetti por el beso que le dio a Gustavo Petro

María Fernanda Cabal y Armando Benedetti. Foto: Colprensa.

El senador Gustavo Petro fue tendencia durante el sábado 22 de mayo por ser el personaje de la portada de una de las principales revistas del país. Tanto a sus aliados como a sus contradictores políticos les sirvió de excusa para hablar del líder de la Colombia Humana y despertar una que otra rencilla personal.

Desde la Colombia Humana, se rechazó la publicación e incluso anunciaron acciones legales. Mientras que Petro publicó en sus redes sociales unas curiosas fotografías de un perro de raza cocker spaniel inglés y un golden retriever que, según él, estaban amorosos e intentando besarlo.

Armando Benedetti, el senador que se unió recientemente a la Colombia Humana, se sumó a la defensa de Petro en redes sociales con otra fotografía en la misma dinámica, en la que aparece dándole un beso en la cabeza a su actual jefe político.

“Hoy somos más los progresistas”, escribió Bendetti y agregó un hashtag de tendencia en el que indicó “Estoy con Petro”.

La publicación de Benedetti se realizó después de varias polémicas e intercambio de insultos que sostuvo el senador con sus contradictores. La imagen con Petro no pasó desapercibida y ya acumula más de 17.935 me gusta y 3.400 retweets.

Una de esas respuestas estuvo a cargo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien cuestionó la posición de Benedetti al recordarle su pasado político en el que ha estado incluso en el mismo sector en el que milita ella actualmente.

“Armando Benedetti amante de los presidentes de turno. Oportunista y descarado”, escribió la senadora en un trino al que adjuntó una fotografía de un joven Benedetti estrechando la mano, sin camisa, húmedo y al borde de un río, del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La imagen surgió en las redes sociales después de que Benedetti diera el salto de La U a la Colombia Humana. En ese momento, el senador aseguró que la conservaba como un buen recuerdo y que aún mantiene buenas relaciones con el expresidente, aunque el día de la imagen eran cercanos y ahora no.

María Fernanda Cabal ha sido una de las más críticas del paso de Benedetti y según dijo el día del anuncio, él y Roy Barreras “traicionaron a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y pronto lo harán con Petro”.

Benedetti le contestó a Cabal en un trino, con sarcasmo y agradeciendo que su contradictora reconociera como “presidente” al candidato de la Unión Patriótica. “No sabía que Gustavo Petro era presidente. María Fernanda Cabal siempre tan acertada. ¡VIVA PETRO PRESIDENTE!”, escribió.

Benedetti y Barreras hacen parte del Pacto Histórico que conformó Gustavo Petro para unir a sectores de izquierda en la carrera presidencial. Él recibió el aval para la candidatura de parte de la Unión Patriótica debido a que el Consejo Nacional Electoral negó la personería jurídica de su movimiento Colombia Humana.

En su cuenta de Twitter, Benedetti ha continuado defendiendo a Petro de quienes lo acusan de promover el Paro Nacional y ser el causante de la convulsa situación que atraviesa el país.

“Petro no presentó la reforma tributaria, no nombró a Carrasquilla, no es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, no ayudó a los bancos. Petro no convocó el paro”, escribió este domingo el senador Benedetti en sus redes sociales.

Por su parte, la senadora Cabal continúa con la publicación de trinos en rechazo a los ataques a la fuerza pública, las declaraciones de la CIDH y organizaciones sociales, así como en la petición de intervención de las autoridades en las manifestaciones y bloqueos viales.