Tatica, del ‘Desafío The Box’, contó la dura historia de su madre y su relación con el conflicto armado

Ángela Yulima López Guarín 'Tatica'. Foto Caracol Televisión

Nacida en San Vicente del Caguán, Ángela Yulima López, mejor conocida como Tatica, llegó a la capital a los 14 años; su pasión por el gimnasio y la vida fitness comenzó a los 16 años. Hoy en día tiene 23 años y su familia está compuesta por cinco mujeres que se criaron solas, sin la ayuda de su padre. Ya lleva seis años trabajando y entrenando fuerte su cuerpo.

A través del programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, se conoció que su historia de vida y la de su madre, han estado marcada por el conflicto armado interno del país.

“Luz Adiela Güarín Ríos para mí es una guerera, es una mujer que siempre lo ha dado y lo ha dejado todo por nosotras, somos cinco mis hermanas”, señaló la recién eliminada del equipo Omega.

Su madre se fue a vivir al campo, dónde según relata la deportista, para nadie es un secreto que quiénes se van a vivir allí deben servirle a la guerrilla.

“Hubo un momento en que se hizo una reunión dónde mi mamá residía y una de las personas que les servía a la guerrilla se entregó, entregando unas pruebas de personas que estaban alrededor o que estaban sirviéndo en ese momento en donde se ve mi madre”, indica la ex participante del Desafío The Box.

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

Según relata la caqueteña, fue un verdadero calvario el que vivieron su madre y sus hermanas en la finca donde residían y cuenta cómo capturaron a su mamá.

“Al momento de ella bajar al pueblo, a hacer sus diligencias, la capturan y una de las niñas donde me estaba quedando que me habían arrendado una habitación, ella me dice como ‘hey mira el televisor, ¿esa no es tu mamá?’”, en entrevista con el programa La Red, donde señala que ve a su mamá esposada y generándole un shock.

La joven nunca abandonó a su mamá durante el tiempo que esta, estuvo privada de la libertad en la cárcel de Rivera, Huila; también, comentó que contó con el apoyo de una persona incondicional en su momento, llamado Rodrigo, quién le ayudó demasiado y fue una persona indispensable.

“Él me colaboró mucho, porque yo estaba totalmente sola, no tenía el apoyo de nadie y él fue una persona muy indispensable, me llevaba a visitarla; a veces, nos teníamos que quedar dentro del carro porque no teníamos dinero para pagar hospedaje”, comentó la ex participante del reallity a La Red.

Entre Tatica y sus hermanas, lucharon por más de año y medio, buscando ayuda para poder sacar a su madre de la cárcel, demostrando que ella no tenía vínculo alguno con guerrilla.

“La organizamos, la vestimos, la llevamos a cenar ese día, fue un momento muy bonito para ella y para mí también, ese día para mi fue mágico. Ese día se quiso quedar en Florencia porque ella quería regresar al campo y cuidar sus animales”, relató bastante emocionada Tatica al programa de entretenimiento.

Finalmente, la recien eliminada del Desafío The Box, señala que esto fue una experiencia que la tocó en el fondo de su corazón, indicando que es algo que no le desea a nadie. También menciona que su madre salió de la cárcel siendo una mujer más noble, mucho más guerrera y sin dejar de ser ella misma.

Con su salida del Desafío ‘The Box’, seguirá con sus estudios universitarios los cuáles suspendió por la participación en la competencia y, además, emprenderá un nuevo proyecto que, según indicó, le permitirá crear oportunidades laborales para aquellas personas que lo necesiten.

SEGUIR LEYENDO