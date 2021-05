Ordenan al gobierno colombiano entregar contratos de adquisición de vacunas contra el covid-19

Foto de archivo. Una caja con vacunas de la farmaceutica china Sinovac contra el COVID-19 se ve durante el programa de vacunación masiva para las personas mayores en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, 9 de marzo, 2021. REUTERS/Luisa González

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó al Gobierno Nacional entregar en un plazo de tres días, una copia de los contratos que firmaron con distintas farmacéuticas para la compra de las vacunas contra el covid-19.

“En los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual, ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales”, puntualizó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La petición fue realizada luego de que el tribunal analizara los argumentos expuestos por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que manifestaba la necesidad de mantener bajo reserva los contratos, al tratarse de asuntos diplomáticos y negociaciones, así como de salud pública.

Sin embargo, el tribunal determinó que el acceso a los contratos de las vacunas están relacionados con derechos humanos que están ligados a la libertad de información, “pensamiento, opinión, y la participación en el ejercicio del control del poder público.”

El fallo de la autoridad judicial además señaló que el Gobierno Nacional ya no tiene motivos para reservar dichos documentos, debido a que la reserva de la información aplicaba durante la etapa de negociación, por lo que al haber finalizado, no hay datos sensibles en los acuerdos que no puedan conocerse.

De hecho, según conoció el periódico El Tiempo, el tribunal tuvo acceso a tres contratos, en los cuales pudieron evidenciar que no hay ninguna información sensible que al darse a conocer pueda afectar los derechos industriales o poner en riesgo la salud pública.

“Se observa que la confidencialidad de los mismos se restringe a las disposiciones de carácter financiero o sobre indemnización descritos en éste y puntualmente respecto del precio por dosis del producto, circunstancia que carece de sustento alguno, máxime cuando los artículos 9 y 10 de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se creó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional disponen el deber de publicidad considerando que se trata del empleo de recursos públicos y destinados a realizar los fines del Estado.”, indicó el tribunal, según informó el mismo medio.

El Tiempo además conoció que en el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también solicitó al Gobierno Nacional dejar en claro si Pfizer, AstraZeneca o el mecanismo Covax han recibido dinero anticipado para garantizar el envío de los inmunizadores a Colombia. En caso de que sí se haya entregado una suma de dinero, el gobierno debe especificar de cuánto fue, por medio de que entidad se hizo y cuando, además de brindar los documentos que avalen dichas transacciones.

La sentencia de la autoridad judicial, finalmente reiteró que “las clausulas contractuales que establecen una confidencialidad de ese tipo, son inaceptables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho”, por lo que dejó en claro su decisión de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres entregue en los próximos días toda la información sobre los contratos de las vacunas contra el covid-19.

La información tendrá que ser entregada al Instituto Anticorrupción, entidad en cabeza del exsecretario de Transparencia de Presidencia, Camilo Enciso, en los días siguientes. Sobre la decisión, el encargado de la institución, manifestó a través de sus redes sociales que una vez tengan en sus manos todos los datos, los harán públicos para que puedan ser conocidos por los colombianos.

“Tan pronto tengamos copia de los contratos los estaremos publicando en nuestra página web para que todos los colombianos puedan consultarlos. A todos nuestros compatriotas queremos enviarles este mensaje hoy, no permitan que el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales, o cualquier autoridad les niegue su derecho fundamental de acceso a la información.”, precisó Enciso.

Aquí el documento de la solicitud del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que solicita al Gobierno Nacional dar a conocer los contratos de compra de las vacunas contra el covid-19. Foto: Tribunal Administrativo de Cundinamarca.





