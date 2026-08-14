Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a cinco embajadores que se habrían negado a renunciar

Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes nombramientos de cinco embajadores que no presentaron su renuncia protocolaria - crédito Colprensa/Reuters

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En medio de la transición institucional por el inicio de un nuevo Gobierno, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó declarar insubsistentes cinco nombramientos diplomáticos luego de que esos funcionarios no presentaran su renuncia protocolaria, con el argumento de asegurar que la política exterior se ejecute “con unidad, coherencia institucional y plena defensa de los intereses nacionales”.

Según el Gobierno nacional, la mayoría de los embajadores de Colombia en el exterior “presentó su renuncia protocolaria y puso sus cargos a disposición del presidente de la República”, pero en cinco casos esa formalidad no se cumplió y el mandatario actuó “en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales”.

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La decisión cobija a Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia, y a Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití. También incluye a Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía, y a Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia ante el Gobierno de la República del Paraguay.

La decisión cobija a Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia, y a Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití, entre otros - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El quinto nombramiento declarado insubsistente es el de William Sidney Bush Howard, embajador de Colombia ante el Gobierno de Trinidad y Tobago.

El Ejecutivo informó que “los decretos que formalizarán estas decisiones se encuentran en trámite” y que el Ministerio de Relaciones Exteriores “coordinará la transición en cada misión y garantizará la continuidad de la representación diplomática de Colombia”.

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La renuncia del embajador de Colombia en Suecia

La salida del embajador coincide con una etapa de definiciones bilaterales entre Colombia y Suecia - crédito @reyesguillermof/X

Tras la decisión del gobierno entrante de declarar insubsistentes los nombramientos, Guillermo Francisco Reyes González, saliente embajador de Colombia en Suecia, presentó al presidente De la Espriella la carta de renuncia que fijó para el 1° de octubre de 2026, informó Caracol radio. Sin embargo, el diplomático dejó planteado algo más que una salida: sostuvo que la relación bilateral atraviesa su fase de mayor densidad política, comercial y de cooperación, y advirtió que los próximos meses serán decisivos para no perder ese impulso.

Reyes González afirmó que durante su gestión se aprobó un paquete de cooperación para los próximos cinco años, pese a que “la decisión del gobierno y el Parlamento sueco era concentrar casi en su totalidad los recursos de la cooperación internacional hacia Ucrania”. La definición de esos recursos, escribió, dependerá de las prioridades que presente el nuevo gobierno colombiano para el período 2026-2031.

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El diplomático también consignó cifras de comercio e inversión para respaldar su balance. Señaló que en 2025 Colombia exportó a Suecia USD 85,5 millones, con un crecimiento de 29% frente a 2024, y que la Inversión Extranjera Directa (IED) sueca llegó a USD 124,9 millones, cerca de 150% más que lo que se registró en 2025, en contraste con la caída de 16,2% de la IED global hacia Colombia.

La salida del embajador coincide con una etapa de definiciones bilaterales

Guillermo Francisco Reyes González, saliente embajador de Colombia en Suecia, presentó al presidente De la Espriella la carta de renuncia que fijó para el 1° de octubre de 2026 - crédito @reyesguillermof/X

Guillermo Francisco Reyes González informó al presidente De la Espriella y al canciller Omar Bula Escobar, Reyes que ejercía el cargo desde el 1° de diciembre de 2023 y que su dimisión tendría efecto el 1° de octubre. La presentó como una decisión formal ante el “nominador de sus representantes en el exterior” y la calificó como “RENUNCIA IRREVOCABLE”.

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El ahora saliente embajador sostuvo que deja una relación con Suecia elevada al nivel de “Estratégicas” durante su período. Atribuyó ese cambio a avances en el plano diplomático, comercial, cultural, militar y turístico, y afirmó que el vínculo entre ambos países está “en el momento más importante de esas relaciones”.

Reyes González identificó como su principal logro la recomposición política del vínculo con Estocolmo. “Se logró alcanzar el reto más importante que he tenido como Embajador: recuperar la confianza del gobierno sueco en Colombia”, escribió en su comunicación, y vinculó ese resultado al trabajo conjunto entre la embajada colombiana, la embajada de Suecia en Bogotá y la cancillería sueca.

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Según su relato, ese proceso tuvo un punto de inflexión en la firma de una declaración conjunta o partnership en junio de 2024. A partir de allí ubicó avances en paz, transferencia tecnológica, innovación, sostenibilidad, minería verde, transición energética, inteligencia artificial, cooperación académica y salud.

El mayor punto de tensión está en la cooperación sueca para 2026-2031

El embajador Guillermo Francisco Reyes González dejó dicho que la discusión más sensible no está en el cierre de su gestión, sino en la arquitectura de la ayuda sueca que se definirá en las próximas semanas. Escribió que el nuevo paquete ya fue aprobado para cinco años, aunque los temas concretos aún deben definirse con base en las estrategias y proyectos que presente la nueva administración colombiana.

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En ese tramo de la carta publicada por el medio citado explicó por qué considera que la coyuntura es delicada. Según señaló, Suecia había resuelto orientar casi todos sus recursos de cooperación hacia Ucrania, lo que obligaba a reducir o incluso eliminar otras estrategias, y aun así Colombia consiguió mantener un espacio dentro de esa reasignación.

En su balance, añadió que el borrador de la nueva estrategia está en manos de la embajada sueca en Bogotá y que el proceso de aprobación debe concluir a finales de octubre. También remarcó que, aunque Suecia decide de forma unilateral los montos y ejes de su cooperación internacional, el gobierno sueco está dispuesto a trabajar “de la mano” con Colombia para definir líneas, proyectos y prioridades.

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Reyes González, embajador de Colombia ante Suecia e Islandia, renunció con efecto al 1° de octubre de 2026 y al hacerlo reveló que la relación bilateral entra en una fase de definiciones inmediatas sobre cooperación, comercio e inversión. La tensión central de su carta es que ese relevo diplomático coincide con la negociación de una estrategia sueca de ayuda para cinco años y con una agenda bilateral que, según dijo, no admite interrupciones.