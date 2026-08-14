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Pánico por artefacto explosivo artesanal que fue detonado en Bogotá: autoridades no reportaron heridos

Las primeras investigaciones apuntan a que un habitante de calle habría manipulado el artefacto poco antes de su detonación

Una explosión ocurre en una calle de Bogotá. Agentes de la Policía atienden al emergencia - crédito
Una explosión ocurre en una calle de Bogotá. Agentes de la Policía atienden al emergencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La detonación de un artefacto explosivo artesanal en el sector de Engativá, en Bogotá, movilizó en horas de la noche del 13 de agosto de 2026 a las autoridades y generó inquietud entre los habitantes de la zona. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que no hubo heridos tras el incidente.

De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, minutos después de la explosión, la comunidad se comunicó de inmediato con la Policía para descartar cualquier emergencia mayor. Los agentes llegaron al lugar, donde permanecieron varias horas, y activaron los protocolos antiexplosivos establecidos para este tipo de situaciones.

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Las primeras investigaciones apuntan a que un habitante de calle habría manipulado el artefacto poco antes de su detonación. La Policía detalló al diario: “Anoche en la localidad de Engativá, una persona estaba manipulando un objeto artesanal que detonó”.

De acuerdo con los reportes oficiales recopilados en el sitio, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales considerables. El área fue asegurada y se recolectaron pruebas para intentar identificar al responsable de haber dejado el explosivo en la vía pública.

Explosión en centro de Bogotá dejo un fallecido y varios heridos - crédito redes sociales/X
La detonación de un artefacto explosivo artesanal en el sector de Engativá, en Bogotá, movilizó en horas de la noche del 13 de agosto de 2026 a las autoridades y generó inquietud entre los habitantes de la zona- crédito redes sociales/X

Hasta el momento, persiste la incertidumbre sobre las características exactas del objeto y los motivos detrás de su abandono, aunque la presencia policial y la activación de los protocolos especializados buscó garantizar la seguridad de los vecinos.

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Las autoridades continúan la investigación y mantienen la alerta en el sector, mientras se recopila información que permita esclarecer la procedencia y el objetivo del artefacto. Por ahora, la tranquilidad ha regresado a Engativá, aunque la preocupación entre los habitantes permanece latente.

Explosión en centro de Bogotá dejó un muerto y 13 heridos

El hecho de explosión más cercano y recordado relacionado con una víctima fatal y varios heridos ocurrió a incios de 2026, en una zona que se puede calificar de alto riesgo, debido al tráfico de estupefacientes y la cirminalidad que allí se da.

Durante la noche del 22 de enero de 2026, un artefacto explosivo detonó en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, provocando la muerte de una persona y dejando 13 heridos, según reportes oficiales. La explosión ocurrió en una zona con alta circulación peatonal y actividad comercial nocturna, lo que generó alarma entre los presentes. Las autoridades y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los afectados y asegurar el perímetro.

Tuit del alcalde Carlos Fernando Galán por explosión en el centro de Bogotá | Vía X
Tuit del alcalde Carlos Fernando Galán por explosión en el centro de Bogotá | Vía X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó: “Sobre las 9:08 p. m., en el barrio Santa Fe, delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno. De acuerdo con reportes preliminares, 7 personas habrían resultado afectadas, 3 por esquirlas y 4 por aturdimiento. Todas están siendo atendidas, y hasta el momento no hay pacientes en estado crítico. Los hechos se encuentran bajo investigación”.

Horas después, la Policía Metropolitana actualizó la cifra de afectados a 13 heridos y una persona fallecida. El general Giovanni Cristancho detalló: “Acá en el barrio Santa Fe, en la zona de alto impacto, una motocicleta se desplazaban dos individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada causando heridas a 14 personas, posteriormente una de ellas fallece en el establecimiento médico”.

El comandante señaló que “la gran mayoría de ellos eran trabajadores de estos establecimientos, meseros, porteros, ya llegaremos a determinar por qué estaban estas personas en este lugar y si era puntualmente el atentado a ellos o al establecimiento”. Las autoridades mantienen la investigación abierta y reforzaron la presencia policial en el sector.

El comandante confirmó la muerte de una persona y otra resultaron heridas.

Las explosiones ocurridas en Bogotá durante 2026 ha profundizado la preocupación respecto a la seguridad en distintos sectores de la ciudad. Los operativos de la Policía y la activación de protocolos especializados buscan disuadir nuevos incidentes y fortalecer la sensación de resguardo entre los residentes.

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